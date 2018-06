The Sloths – Back From The Grave

The Sloths – Back From The Grave

“Zwei kurze Intermezzos!“

Artist: The Sloths

Herkunft: Hollywood, USA

Album: Back From The Grave

Spiellänge: 33:39 Minuten

Genre: Garage Rock, Rhythm & Blues, Hard Rock

Release: 04.05.2018

Label: Eternal Sound Records

Link: https://www.facebook.com/theslothsband1965/



Bandmitglieder:

Gesang, Harmonica – Tommy McLoughlin

Gitarre, Bass, Cello, Gesang – Mike Rummans

Gitarre, Gesang – Patrick Pooch Dipuccio

Bass, Gitarre – Marc Weddington

Schlagzeug, Gesang – Ray Herron



Tracklist:

Never Enough Girls End Of My Rope Everybodys Tryin 2 B Somebody A Cutie Named Judy One Way Out Lust Gotta Get Fired Haunted Before I Die Wanna New Life Makin Love (50 Years Later) I Survived 27 (Bonustrack)

Bereits 2015 wurde Back From The Grave von The Sloths veröffentlicht, nachdem sie nach nur einer Single Makin‘ Love“ b/w „You Mean Everything To Me im Jahr 1965 bereits ein Jahr später wieder Schluss gemacht haben. Neu gegründet wurden die US Rocker 2012, und seit 2016 ist abermals Schluss. Dafür steht mit Back From The Grave wenigstens ein Langeisen auf der Haben-Seite. Über Sinn und Unsinn braucht man hier nicht zu diskutieren. Eine Info, warum es zur Reunion gekommen war, liegt mir nicht vor, aber wer in den 60ern nach nur einer Single die Segel streicht, braucht meiner Meinung nach nicht 50 Jahre später noch mal zum Angriff blasen. Dass diese erneute Attacke wieder nur ein Strohfeuer war, beweist dieses Re-Release. Da kann man nur hoffen, dass die The Sloths nicht noch mal den Friedhof verlassen werden.

Musikalisch kann man Back From The Grave gar nichts vorwerfen, das macht die ganze Geschichte noch unverständlicher. Da haben Musiker tatsächlich eine größere Karriere mit Füßen getreten. Der Garage Rock mit Rhythm & Blues und einer Prise Hard Rock kommt in The Ramones-Regionen und wäre ganz sicher in den 70ern gehypt worden. Songs wie Never Enough Girls, One Way Out oder Wanna New Life bleiben sehr positiv im Kopf. Das Artwork im Old School-Horrorstreifen-Stil unterstreicht die Ausrichtung der fünf Musiker, die noch immer in einer Zeit leben, wo unsere Großeltern unsere Eltern gezeugt haben.

The Sloths - Back From The Grave Fazit: Eine Fanbase werden The Sloths wohl nie besitzen, wie soll es auch anders sein bei einer solch konfusen Bandgeschichte. Ohne Back From The Grave würde mir aber auch was fehlen, das Album ist frisch, hat seinen eigenen Groove, und man hat nicht immer solchen Spaß, wenn man eine vielseitige Garage Rock-Platte bewerten darf. Vergessen wird man The Sloths wohl trotzdem relativ schnell wieder. Schade, denn die alten Herren aus Hollywood haben alles im Griff.



Anspieltipps: One Way Out und Wanna New Life Rene W. 7.5 2018-06-06 7.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare