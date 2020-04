The Wild!: Quarantäne Konzert vom 04.04. ist nun online

Wenn ihr am vergangenen Samstag das Quarantäne Konzert von The Wild! verpasst haben solltet, könnt ihr es jetzt hier anschauen.

Still Belive In Rock And Roll, das aktuelle Album der Band, ist am 22.03. erschienen. Lest hier die ersten Medienechos:

Metal Hammer: „Wer also keine Zeit hat darauf zu warten, dass sich die Supersuckers, Danko Jones und Nashville Pussy endlich für eine ausgiebige Triple-Headliner-Tour zusammentun, sollte sich stellvertretend einfach Still Believe In Rock And Roll zu Gemüte führen.“

Classic Rock: „Was die Kanadier mit Still Believe In Rock And Roll vom Stapel lassen ist ziemlich cool … man hört der Scheibe die Tätowierungen der Bandmitglieder regelrecht an.“

Guitar: „Wer behauptet, dass Rock ’n‘ Roll tot sei hat keine Ahnung oder kennt The Wild nicht!“

Rocks: „Coole Scheibe ein rockiges Glaubensbekenntnis!“

Line-Up

Dylan Villain – Vocals/Guitar

Benny The Kid – Guitar

Boozus – Bass/Vocals

Crash Anderson – Drums