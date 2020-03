Hier das Statement der Band:

Germany! Please note the new rescheduled dates for our postponed March shows! All original tickets still valid & thank you for your patience!

Deutschland! Bitte beachten Sie die neuen geplanten Termine für unsere verschobenen März-Shows! Alle Originaltickets sind noch gültig und vielen Dank für Ihre Geduld!

20.09.2020 Köln, Gebäude 9

21.09.2020 München, Backstage

22.09.2020 Aschaffenburg, Colos-Saal

23.09.2020 Hamburg, Grünspan