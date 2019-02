Der neue Thornbridge-Song Revelation (featuring Andy B. Franck of Brainstorm) findet seinen Platz in der Hörspielserie Seven – Das Ende aller Tage. Die Band ist sehr stolz darauf, einen Song von ihrem neuen Album Theatrical Masterpiece zu diesem Hörspiel beisteuern zu dürfen.

Seven – Das Ende aller Tage ist eine fesselnde und epische Mystery-Geschichte für Erwachsene, die mit David Lynch-esken surrealen Elementen und einer enormen Prise schwarzem Humor besticht. Zu hören sind unter anderem die Stimmen von Synchronsprechern, die Schauspielern und Schauspielerinnen wie Jensen Ackles (Supernatural), Emilia Clarke (Game Of Thrones), Johnny Depp (Pirates Of The Caribbean 1-3) oder Samuel L. Jackson ihre deutsche Stimme verleihen.

Der erste Teil der Hörspiel-Reihe erscheint – ebenso wie das neue Thornbridge Album Theatrical Masterpiece – am 8. Februar 2019

Zudem hat die Band vor kurzem ein Lyric Video zum Song Ember In The Winter Grove veröffentlicht.

Das Video zum Titeltrack Theatrical Masterpiece gibt es hier zu sehen.

Thornbridge live:

09.02.2019 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

21.02.2019 ES Barcelona – Sala Bóveda*

22.02.2019 ES Madrid – Sala Caracol*

23.02.2019 ES Donostia – Larratxo Kultur Etxea (Heavy Jaia Festival)*

25.02.2019 FR Paris – The Flow*

26.02.2019 NL Enschede – Metropool*

27.02.2019 NL Leiden – Poppodium Gebr. De Noel*

01.03.2019 DE Essen – turock*

02.03.2019 CH Pratteln – Z7*

03.03.2019 DE Osnabrück – Bastard Club*

04.03.2019 BE Kortrijk – De Kreun*

06.03.2019 DE München – Backstage*

07.03.2019 DE Mannheim – MS Connexion Complex*

08.03.2019 DE Leipzig – Hellraiser*

09.03.2019 CZ Praha – Nová Chmelnice*

10.03.2019 AT Wien – Viper Room*

12.03.2019 IT Milano – Legend Club*

13.03.2019 IT Bologna – Zona Roveri*

15.-18.08.2019 DE Hünfeld-Oberfeld – Rhön Rock Open Air

*Tour w/ Rhapsody Of Fire

