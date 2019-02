Entrails entern bereits in Kürze das Studio, um ihr sechstes Album einzuspielen, welches Ende 2019 veröffentlicht und ein weiteres Mal wahren schwedischen Death Metal enthalten wird.

Entrails verkünden des Weiteren den Austausch von zwei Bandmitgliedern. Sowohl Freddy als auch Marcus haben sich dazu entschlossen, die Band zu verlassen, um mehr Zeit für ihre Familien zu haben. Jimmy und Penki haben diverse Leute ausprobiert und die richtigen Musiker gefunden, um den alten Entrails Geist zurückzubringen. Die neuen Leute sind Arvid Borg am Schlagzeug, auch bekannt von Carneus, sowie Markus Svensson an der Gitarre, manchen werden ihn von seiner anderen Band Nuclear Salvation kennen.

Entrails kommentieren: „Natürlich ist es nicht gut, jedes Jahr die Mitglieder zu wechseln, aber was sollen wir tun. Wenn die Jungs nicht die nötige Zeit und Energie aufbringen können, werden wir sie nicht zwingen, zu bleiben. Trotzdem wünschen wir ihnen natürlich nur das Beste und freuen uns, zwei neue Musiker begrüßen zu dürfen, die frisches Blut in die Band bringen. Die Jungs lernen schnell und wir können bereits ein komplettes Live-Set spielen. Wir sind positiv gestimmt, dass wir den Sound und das Gefühl zurückbringen können, was wir in den letzten Jahren vielleicht etwas verloren haben.“

Entrails deliveren die goods auf Bühnen weltweit, alle Angebote und Anfragen für Liveauftritte sollten ab sofort an den neuen Agenten der Band gehen: Black Serpent Promotion: black-serpent-promotion@gmx.de; phone:+49 234 54499829

Entrails live:

23/03/19 SE – Ryd – Bandstationen

11/04/19 AT – Graz – Club Q

12/04/19 AT – Wien – Escape Room

10/05/19 DE – Bochum Rockpalast (with Lifeless and Mortals Path)

11/05/19 DE – Ahrensburg – Holsteiner Deathfest

12/10/19 SE – Stockholm – Scandinavia Deathfest

Entrails:

Jimmy Lundqvist – Guitars

Penki Samuelsson – Vocals/Bass

Markus Svensson – Guitars

Arvid Borg – Drums

https://www.facebook.com/Entrails666

