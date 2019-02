Mit einem prall gefüllten Arsenal an technischen Skills und bereit, diese auf die Welt loszulassen, kündigen die aus der Bay Area stammenden Aenimus stolz ihr zweites Album Dreamcatcher an, das am 22. Februar über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird.

Heute erklären Sean Swafford, Cody Pulliam und Jordan Rush die Geschichte hinter dem Albumartwork. Für das Cover hat die Band sich mit dem Künstler José Parodi zusammengeschlossen, der zahlreiche Hommagen an Bücher und Filme in seinem Kunstwerk verarbeitet hat. Erfahrt hier mehr darüber.

Hört hier den Trackstream von The Dark Triad.

Und seht hier das Musikvideo zu Before The Eons.

Bestellt Dreamcatcher hier vor.

Sichert euch das Album schon jetzt hier via Spotify.

Mehr zu Dreamcatcher:

Before The Eons OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ob-qUFQkbFc

Trailer #1 – Inspiration & Themen ihrer Texte: https://www.youtube.com/watch?v=NIEuiWfZ74c

Trailer #2 – Die Geschichte der Band: https://www.youtube.com/watch?v=SuJmsdvN6YE

Trailer #3 – Über Before The Eons: https://www.youtube.com/watch?v=ob-qUFQkbFc

Trailer #4 – Der Vertrag mit Nuclear Blast: https://www.youtube.com/watch?v=04mGvTQLMSk

Trailer #5 – Die Studioaufnahmen: https://www.youtube.com/watch?v=QF8B4Y7qZzk

Trailer #6 – Über die Single The Dark Triad: https://www.youtube.com/watch?v=pRLbbj4YDbs

Trailer #7 – Über das Horrorkonzept von Dreamcatcher: https://www.youtube.com/watch?v=Z3cHAQ7Blls

Dreamcatcher ist ein Konzeptalbum, das stark von Horrorgeschichten und -filmen wie It, The Shining, Hannibal Lecter und The Dead Zone beeinflusst wurde. Es wurde von der Band selbst aufgenommen, während Jamie King (Btbam, The Contortionist) für Mix und Mastering zuständig war. Zudem enthält die Platte Gastauftritte von Mike Semesky (Intervals, The Haarp Machine), Jamie Hanks (I Declare War), Brian James (Fallujah), Sims Cashion und Leonardo Guzman.

Aenimus live:

22.02. USA Eureka, CA – The Siren’s Song Tavern

23.02. USA Bend, OR – The Third Street Pub

24.02. USA Spokane, WA – The Pin

25.02. USA Boise, ID – The Shredder

28.02. USA Albuquerque, NM – Eclipse

01.03. USA Henderson, NV – Eagle Aerie Hall

02.03. USA Pomona, CA – PBW

03.03. USA Orangevale, CA – The Boardwalk

Death…Is Just The Beginning

w/ Hypocrisy, Fleshgod Apocalypse

15.03. USA Los Angeles, CA – The Regent

16.03. USA San Diego, CA – Brick By Brick

17.03. USA Mesa, AZ – Club Red

19.03. USA Salt Lake City, UT – Urban Lounge

20.03. USA Denver, CO – The Oriental Theater

21.03. USA Kansas City, MO – The Riot Room

22.03. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N’ Grill

23.03. USA Austin, TX – Come and Take It Live!

24.03. USA Houston, TX – Scout Bar

26.03. USA Orlando, FL – The Haven

27.03. USA Atlanta, GA – The Masquerade

28.03. USA Raleigh, NC – The Maywood

29.03. USA Richmond, VA – The Canal Club

30.03. USA Worcester, MA – Palladium

31.03. USA New York, NY – Gramercy Theatre

01.04. CDN Montréal, QC – Théâtre Corona

02.04. CDN Québec City, QC – Impérial Bell

03.04. CDN Toronto, ON – Mod Club Theatre

05.04. USA Chicago, IL – Bottom Lounge

06.04. USA Minneapolis, MN – Studio B

07.04. CDN Winnipeg, MB – The Park Theatre

08.04. CDN Regina, SK – The Exchange

09.04. CDN Edmonton, AB – Starlite Room

10.04. CDN Calgary, AB – Dickens Pub

12.04. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

13.04. USA Seattle, WA – El Corazon

14.04. USA Portland, OR – The Bossanova Ballroom

15.04. USA Oakland, CA – Metro Opera House

Aenimus sind:

Alex Green – Gesang

Sean Swafford – Gitarre

Jordan Rush – Gitarre

Seth Stone – Bass

Cody Pulliam – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.aenimusofficial.com

www.facebook.de/aenimus

www.nuclearblast.de/aenimus

