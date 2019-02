Starquake haben einen Trailer für das kommende Album Time Space Matter veröffentlicht. Das Album wird offiziell am 29. März 2019 über Pure Rock Records erscheinen. Der Vorverkauf startet am 15. März 2019 in unserem Webshop.

Vier Jahre nach der Veröffentlichung von Times That Matter kehren Starquake mit ihrem neuen Album Time Space Matter zurück.

Dieses Album enthält mehr von dem, was vielen auf dem ersten Album zu gefallen wusste:

mehr großartiger Gesang, mehr Gäste, mehr Instrumente, mehr unerwartete Wendungen.

Es ist eine Reise in Zeit und Raum, wo Gitarren, Hammond Orgeln und Mellotrone die Rockmusik beherrschten, und wo die Länge eines Songs keine Rolle spielte, sondern das Gefühl.

Mit ihrem Neo 70s Rock, der mit ein wenig Prog und etwas Metal angehaucht ist, werden Starquake ihre Helden noch einmal feiern und den Zuhörern im ganzen Universum Freude bereiten.

Line-Up:

Mikey Wenzel – Vocals, Instruments, Programming

Alex Kugler – Guitars

Jan „Donkey“ Van Meerendonk – Drums

Andi Pernpeintner – Hammond, Piano

Special Guest:

Corinna Reif – Violin

Sibylle Rupprecht – Flute

Cleff Amend – Trumpet

Joe Wagner – Guitars (Solo Song 2 and 3)

Soulman as JFK on Track 3

www.starquake.de

www.facebook.com/starquakerock

www.starquake1.bandcamp.com

