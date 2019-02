Am 29. März 2019 wird das Album der australischen Heavy Metal Band Black Alice Endangered Species/Sons Of Steel als limitierte Doppelvinyledition veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 15. März 2019. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.

Endangered Species:

Perth in Westaustralien ist und war sicherlich kein Platz, an dem man nach Heavy Metal suchen würde, aber so hatten Black Alice 1982 ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Bei Hard Rock oder Heavy Metal aus Australien wartet man normalerweise darauf, mehr oder weniger gute AC/DC-Kopien zu hören.

Bei Black Alice können lediglich beim Gesang gewissen Parallelen ausgemacht werden, die Songs gingen klar in eine andere Richtung. Europäische Einflüsse, wie auf dem tollen Song Wings Of Steel sind genauso auszumachen wie epische Momente bei In The Hall Of The Ancient Kings, die Manowar kaum besser hätten machen können.

Es gibt einen Ohrwurm nach dem anderen zu entdecken. Für mich gilt Endangered Species als eines der fünf besten Alben, die jemals aus Australien kamen.

Sons Of Steel:

Sons Of Steel ist sicher nicht das Album, was man 1988 von Black Alice erwartet hätte. Immer noch war der Heavy Metal in seiner Hochphase und die Band erschuf – ja, nennen wir es ruhig so – ein Rock Musical. Toll gemacht, keine Frage, ist und war Sons Of Steel aber sicherlich nicht für jeden Heavy Metal-Fan geeignet, da die meisten Songs mit Heavy Metal nichts mehr zu tun hatten und für Rock- und Hard Rock-Fans konzipiert waren.

Tracklist:

Endangered Species:

Seite A

1. Man Of Metal (Bonustrack)

2. No Warning

3. Rat Catchers Eyes

4. Running Hot, Running Wild

5. Hell Has No Fury

6. Wings Of Leather

Seite B

7. In The Hall Of The Ancient Kings

8. Psycho

9. Roll The Dice

10. Blade Of Slaughter

11. Power Crazy

12. Hellhouse (Bonustrack)

Sons Of Steel:

Seite A

1. Something In The Air

2. Sons Of Steel

3. There’s Hope

4. Hard Lover

5. You And Me (Bonustrack)

Seite B

6. Fighting For You

7. Mr. System

8. I’m With You

9. The Burn (Bonustrack)

10. Reck

Line-Up Endangered Species:

Rob Hartley – Vocals

Vince Linardi – Bass

Jamie Page – Guitars

Joe Demasi – Drums

Line-Up Sons Of Steel:

Rob Hartley – Vocals

Andy Cichon – Bass

Jamie Page – Guitars

Scott Johnston – Drums

Special Guest:

Jeff Duff on The Burn – Vocals

Links:

www.facebook.com/BlackAliceband/

http://www.sonsofsteel.rocks/

