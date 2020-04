Time For Metal Osterverlosung 2020: am Ostermontag mit Bonded und Mayhem

Die Time For Metal Osterverlosung 2020 mit unserem langjährigen Partner Century Media Records geht viel zu früh zu Ende. Am heutigen letzten Osterfeiertag vertreiben wir endgültig den lästigen Hasen und hoffen, dass wir euch gut durch die Feiertage gebracht haben. Last But Not Least warten auf euch ein Bonded T-Shirt in der Größe L sowie ein Mayhem Shirt in der Größe XL auf einen neuen Besitzer.