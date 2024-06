Trelldom: enthüllen erste Single „Between The World“ und Details zum bevorstehenden neuen Album „…By The Shadows…“

Trelldom, die von dem kultigen Sänger Gaahl gegründet wurden, präsentieren mit Between The World die erste Singleauskopplung aus dem kommenden neuen Album der legendären Norweger: …By The Shadows… ist für die Veröffentlichung am 13. September 2024 geplant.

Seht euch hier das Video zu Between The World an:

Pre-Order / Pre-Save: http://lnk.spkr.media/trelldom-shadows

…By The Shadows… – Tracklist:

1. The Voice Of What Whispers

2. Exit Existence

3. Return The Distance

4. Between The World

5. I Drink Out Of My Head

6. Hiding Invisible

7. By The Shadows

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Artist: Trelldom

Albumtitel: …By The Shadows…

Release-Datum: 13.09.2024

Genre: Avantgarde-Metal

Label: Prophecy Productions

Instrumentalaufnahmen: Stamos Koliousis im Black Valley Studio, Oslo (NO)

Gesangsaufnahmen: Iver Sandøy im Solslaattet Studio, Bergen (NO)

Saxophonaufnahmen: Kjetil Møster im Tight Funk Studio, Bergen (NO)

Zusatzgitarre und elektronische Aufnahmen: Stian Kårstad im Denefin Studio, Oslo (NO)

Mixing: Bård Ingebrigtsen im Ekkoko Studio, Nessoden (NO)

Mastering: Espen Høydalsvik im Oslo Fuzz, Oslo (NO)

Artwork: Alex Rose

Layout: Øivind Myksvoll

Verfügbare Formate:

…By The Shadows… ist als 36-seitiges Hardcover-CD-Artbook, Digipak-CD, Gatefold-Bio-Vinyl-LP in Schwarz und Gatefold-Vinyl-LP in Marmor-Blau erhältlich.

Trelldom sind das Geistesprodukt von Kristian Eivind Espedal, der besser unter seinem Künstlernamen Gaahl bekannt ist. Der Norweger wurde zu einer der führenden Figuren der nordischen Black Metal-Szene, nachdem er sich 1998 der berüchtigten Bergener Band Gorgoroth angeschlossen hatte. Viele Jahre lang wurde der Sänger wegen seines extremen Gesangs in eine Schublade gesteckt und zog viele, oft düstere Gerüchte über seine Person an.

Doch wer bereit war, genauer hinzuschauen, entdeckte bald einen äußerst vielseitigen Künstler mit einem breiten Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten und Interessen. Neben anderen Projekten sang Gaahl zum Beispiel auch für Einar Selviks Wardruna und beeinflusste deren Verlauf stark. Er wirkte bei God Seed mit und gründete 2015 auch seine neue Band Gaahls Wyrd. Sehr zur Freude ihrer eingefleischten Fans spielten Gaahls Wyrd bei ihren frühen Shows auch Trelldom-Songs. Kristian Eivind Espedal ist außerdem ein anerkannter Maler, hat erfolgreich als Schauspieler im Theater und beim Film gearbeitet und ist zu einem gefragten Experten für Bioweine geworden, der sein eigenes Sortiment herausbringt.

Wenn etwas an Espedal aka Gaahl wahr ist, dann ist es, immer das Unerwartete zu erwarten. An diesem Punkt rückt das neue Trelldom-Album in den Fokus. Trelldom haben bereits Black Metal-Geschichte geschrieben. Die von Gaahl 1992 in Sunnfjord, Vestland, gegründete Band veröffentlichte ihr Debütalbum Til Evighet… (1995), das in Underground-Black-Metal-Kreisen großen Anklang fand. Nach einer Änderung des Line-Ups mit Gitarrist Valgard und Stian „Sir“ Kårstad am Bass veröffentlichten Trelldom ihr zweites Album Til Et Annet… (1999), das in den Mainstream-Metal-Medien bereits große Beachtung fand. Dieses Album wurde von dem legendären Toningenieur Pytten in den Grieghallen Studios in Bergen produziert. Pytten nahm auch den dritten Meilenstein Til Minne… (2007) auf, das sowohl von Kritikern als auch von Fans hoch geschätzt wurde.

Einer der Schlüsselaspekte der ersten Trelldom-Trilogie war immer, dass Gaahl in seiner eigenen Band frei von den strengen Beschränkungen war, unter denen Gorgoroth operierten, und daher seine Stimme nach Belieben erforschen konnte. Mit …By The Shadows… bricht der norwegische Künstler aus einer anderen Form aus. Nach vielen Jahren des Stillstands, in denen die beteiligten Musiker mit verschiedenen anderen Projekten arbeiteten, kehrt er zurück und zeigt sowohl Kontinuität als auch Veränderung. Die entscheidende Zusammenarbeit mit Stian Kårstad bleibt das musikalische Herzstück der Band. Der weitaus größte Teil aller Songs auf …By The Shadows… wurde von Sir kreiert, der auch alle Gitarrenaufgaben übernommen hat.

Doch Espedal hat auch andere Aspekte von Trelldom verändert, was zu faszinierenden Effekten führte. So sitzt nun der renommierte Schlagzeuger Kenneth Kapstad auf dem Drumhocker, der früher bei Motorpsycho war und auch bei Spidergawd, Møster! und Thorns für die Beats sorgt. Kapstad holte auch den international gefeierten Jazzmusiker und Saxophonisten Kjetil Møster (Møster!, Röyksopp, The End) mit ins Boot. Obwohl Gaahl immer der geistige Anführer von Trelldom sein wird, sind seine handverlesenen Mitstreiter unerlässlich, um seiner Vision eine physische Form zu geben und Ideen in Klang umzusetzen.

Die Einbeziehung von Møsters unorthodoxen Saxophonklängen kann bereits als Indiz dafür gewertet werden, dass Trelldom nicht mehr durch die engste Definition von Black Metal gefesselt sind. Die Musik auf …By The Shadows… ist zwar nach wie vor dunkel und heftig. Sie ist auch eindeutig noch aus ihren Wurzeln in der schwarzen Vergangenheit herausgewachsen. Doch Espedal hat seine Band zu einem weitaus vielschichtigeren Biest gemacht und sie in eine avantgardistische Dimension entlassen – wobei der dissonante Sound manchmal sogar ins Experimentelle umschlägt. Anstatt eine bequeme Reise in die Nostalgie zu liefern, haben Trelldom sich selbst herausgefordert und mit …By The Shadows… allen Vorurteilen den Fehdehandschuh hingeworfen. Manche werden das vierte Album als waghalsig bezeichnen, andere als furchtlos, aber eigentlich passen beide Beschreibungen gut auf Gaahl und seine Mitstreiter.

Trelldom sind aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und …By The Shadows… ist ein beherztes Manifest für künstlerische Freiheit und eine große Kampfansage an nostalgische Stagnation. Dieses Album stellt eine Herausforderung dar, die lautet: „Love it or leave it!“

Trelldom Besetzung:

Kristian Eivind Espedal – Gesang

Kenneth Kapstad – Schlagzeug

Stian Kårstad – Gitarren, Bass, Elektronik

Kjetil Møster – Saxofon, Klarinette, Elektronik

Trelldom online:

www.trelldom.no

www.facebook.com/Trelldom1992

www.instagram.com/trelldom_92