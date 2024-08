Turbokill: haben ihre neue Single „Go Your Way“ veröffentlicht

Die sächsische Band Turbokill,um ex-Alpha Tiger Sänger Stephan Dietrich, meldet sich mit ihrer neuen Single Go Your Way und dem dazugehörigen Video eindrucksvoll zurück. Der Song ist auch auf dem kommenden Album Champion enthalten.

Das Video ist hier zu sehen: Stephan Dietrich kommentiert das neue Album Champion wie folgt: „Unser Anspruch ist es, einen modernen Heavy Metal Sound zu kreieren, der ins Ohr geht und den Hörer mitreißt. Dabei dürfen die richtigen Hooklines auf keinen Fall fehlen. Wir wollen, dass unser Publikum richtig viel Spaß beim Hören und auf unseren Konzerten hat und mitsingen kann. Unser neues Album soll mit viel Positivität und motivierenden Vibes dazu animieren, über sich selbst hinauszuwachsen und die beste Form seiner selbst zu werden. Ich denke in Zeiten wie diesen, die mehr denn je von negativen Schlagzeilen geprägt sind, ist dieses Album genau das, was die Leute jetzt brauchen.”