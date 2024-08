Reload Festival 2024: Ein Rekordjahr voller epischer Shows bereitet den Weg für das große 20-jährige Jubiläum 2025

Nach einem beeindruckenden Jahr 2024, in dem das Reload Festival erstmals mit 18.000 BesucherInnen bereits im Vorfeld ausverkauft war, blicken die Veranstalter voller Vorfreude auf das bevorstehende 20-jährige Jubiläum im Jahr 2025.

Sulingen, 18.08.2024 – Das diesjährige Reload Festival war ein wahres Spektakel, angeführt von epischen Megashows der Bands KoЯn und Amon Amarth. Ein ganz besonderes Highlight des diesjährigen Festivals war zweifellos der Auftritt von KoЯn, einer Band, die nicht nur das Publikum, sondern auch das Veranstalterteam seit Jahren in Atem hält. Schon lange fieberten sowohl die Fans als auch die Organisatoren diesem Moment entgegen. KoЯn stand nicht ohne Grund ein ganzes Jahrzehnt an der Spitze der Wunschlisten in den Umfragen des Festivals. Diese Band ist zweifellos eine der großen Legenden im Alternative- und Metal-Bereich. Sie haben unzählige Musiker beeinflusst und waren wegweisend für viele Bands, die bereits auf dem Reload aufgetreten sind. Den krönenden Abschluss des Festivals bildeten Amon Amarth. Als eine der beliebtesten Metal-Bands der Welt ist das Quintett für seine mitreißenden Hymnen und epischen Live-Shows bekannt. Einmal mehr haben sie dem abenteuerlichen Ethos ihrer Wikinger-Ahnen alle Ehre gemacht.

Auf den weitläufigen Campgrounds des Reload Festivals wurde auch in diesem Jahr eindrucksvoll demonstriert, was es bedeutet, ein Festival dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen: Sage und schreibe 47 Kilometer Absperrband durchzogen das Gelände und sorgten dafür, dass die zahlreichen BesucherInnen ihre Zelte geordnet aufschlagen konnten. Die beeindruckende Infrastruktur umfasste zudem 25 Kilometer Bauzaun, der das Areal sicher und gut organisiert gestaltete. Für die Wasserversorgung wurden etwa 6 Kilometer Wasserleitungen verlegt, unterstützt von 18 Hydranten und 24 Frischwasserverteilern. Eine engagierte Aqua-Crew von 12 Personen stellte sicher, dass jederzeit genügend Wasser zur Verfügung stand, und vier Duschcamps boten den BesucherInnen eine willkommene Erfrischung.

Doch nicht nur die physische Infrastruktur war bemerkenswert: Das Festival setzte auch neue Maßstäbe in Sachen Konnektivität. Mit 51 Accesspoints und 3 Starlink-Satellitenstationen sorgte das eigens eingerichtete Glasfasernetz, unterstützt von rund 6 Kilometern Netzwerkleitungen, für eine lückenlose Abdeckung. Auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern konnten die FestivalbesucherInnen von einem stabilen WLAN-Netz profitieren. Für den bargeldlosen Zahlungsverkehr standen 41 EC-Geräte bereit, die den Ablauf an den Verkaufsständen reibungslos gestalteten.

Die medizinische Versorgung war ebenso auf höchstem Niveau: Die Sanitäter leisteten insgesamt 350 Einsätze und waren stets professionell und einsatzbereit zur Stelle, um den FestivalteilnehmerInnen bei kleinen und größeren Notfällen zu helfen.

Mehr als 750 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren unermüdlich im Einsatz, um dieses besondere Ereignis zu einem Erfolg zu machen. Ihre Leidenschaft und Hingabe waren in jedem Bereich des Festivals spürbar – von der liebevollen Betreuung der Campgrounds über die reibungslose Organisation der zahlreichen Versorgungsstationen bis hin zur Unterstützung der BesucherInnen in allen erdenklichen Situationen. Diese beeindruckende Zahl von Helferinnen und Helfern trug entscheidend dazu bei, dass das Reload Festival 2024 nicht nur ein logistisches Meisterwerk, sondern auch ein warmherziges und einladendes Erlebnis für alle Teilnehmenden wurde. Ihr Einsatz hinter den Kulissen war es, der das Festival zu dem machte, was es ist: ein Ort, an dem sich Fans und Künstler gleichermaßen wohl und willkommen fühlen.

Trotz der großen Besucherzahl verzeichnete die Polizei nur wenige Einsätze. Die ausgelassene, friedliche Stimmung der Teilnehmenden trug zu einem rundum gelungenen Event bei, das sowohl organisatorisch als auch atmosphärisch ein voller Erfolg war.

Das Reload Festival feiert 2025 sein 20-jähriges Bestehen und verspricht, dieses besondere Jubiläum mit einem unvergesslichen Programm zu krönen. Die Veranstalter freuen sich, den Fans bereits jetzt erste hochkarätige Acts für das nächste Jahr präsentieren zu können. Ein neuer Meilenstein wird gesetzt: Zum ersten Mal wird die Mainstage des Festivals bereits am Donnerstag eröffnet, um den BesucherInnen einen zusätzlichen Tag voller energiegeladener Live-Shows zu bieten. Neben dem mit Spannung erwarteten Auftritt von Machine Head, die erstmals das Festival rocken, werden weitere Hochkaräter wie Gojira, die erst kürzlich bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris mit einer beeindruckenden Performance begeisterten, und I Prevail erwartet.

Bislang haben bereits 22 Bands ihre Teilnahme am Reload Festival 2025 bestätigt. Der reguläre Ticketvorverkauf startete am 17. August 2024 um 23:00 Uhr.

Weitere Informationen zum Reload Festival 2025, den Bands und dem exklusiven Ticketverkauf gibt es

auf der Festivalhomepage (www.reload-festival.de/tickets).

Reload Festival 2025 – 14. – 16. August – Welcome Home!

Mit: Machine Head, Gojira, I Prevail, Donots, Ministry, Static-X, August Burns Red, The Halo Effect, Bleed From Within, Fit For A King, Hanabie., Kataklysm, Counterparts, Shadow Of Intent, Finntroll, Kublai Kahn TX, Frog Bog Dosenband, Attila, Spite, Crypta, Downset, Shoreline und vielen mehr!

Seht euch hier den Video-Teaser für das Reload Festival 2025 an:

Weitere Informationen auf reload-festival.de, Instagram, Facebook und über presse@reload-festival.de.

Tickets gibt es unter: https://reload-festival.de/tickets