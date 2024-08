Junk Heap: kündigen neues Album für 2025 an

Junk Heap ist ein kanadischer Solo-Alternative-Rock-Singer-Songwriter aus Ottawa. Hinter Junk Heap steht Dave Turnbull, dessen Musik emotional roh, provokativ und tiefgründig ist. Seine Lieder erzählen Geschichten und nehmen den Hörer auf eine Reise mit. Derzeit arbeitet Dave an seinem sechsten Album, das 2025 erscheinen soll. Am 12.07.2024 veröffentlichte er die Single The Lady By The Side Of The Road und plant ein dazugehöriges Musikvideo auf YouTube. Der Name Junk Heap spiegelt Daves Arbeitsweise wider: Er greift auf alte Songideen zurück, die wie auf einem „Schrotthaufen“ liegen, um daraus Neues zu schaffen. Sein Sound ist schwer einzuordnen, erinnert aber an eine Mischung aus The Beatles, David Bowie und The Foo Fighters. Große Auftritte oder Medienzitate hat Junk Heap noch nicht, aber er arbeitet daran.