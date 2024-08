Beyond The Circles: haben ihren Song „Mitternacht Menagerie“ veröffentlicht

Beyond The Circles webt einen Klangteppich aus Sound und Geschichte und verschmilzt dabei die Intensität von Metal/Metalcore/Post-Hardcore mit der beschwörenden Schönheit deutscher Texte. Ihre Musik reist durch die Reiche von Feen und Menschen, malt lebendige Landschaften und rätselhafte Charaktere, die von einem kommenden Pen-And-Paper-Rollenspiel inspiriert sind. Das Debütalbum flüstert Geheimnisse von vor 24 Jahren, als die Samen ihrer Kunst in der ersten Band der Musiker Wurzeln schlugen.

Wenn man in die Zukunft blickt, versprechen die neuen Tracks, tiefere Schichten der Spielnarrative zu enthüllen, und geben Einblicke in die Abenteuer und Geheimnisse, die uns erwarten. Mit jeder Note lädt Beyond The Circles dich ein, in eine Welt einzutauchen, in der Musik und Mythos miteinander verflochten sind und dich durch Reiche führen, die zugleich beunruhigend und erhaben sind.

Beyond The Circles neuen Song Mitternacht Menagerie könnt ihr euch direkt hier anhören: