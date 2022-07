Unzucht: haben Single „Am Ende der Farben (2022)“ veröffentlicht

Das aktuelle Album Jenseits der Welt brachte mit Platz 9 den besten Chart-Einstieg der Bandkarriere ein. Doch auch die letzten Jahre gingen an Unzucht nicht spurlos vorüber. Die Tourneen musste sie immer wieder absagen. Nun haben endlich alle Fans wieder einen Grund zur Freude. Am 09.09.2022 erscheint dann endlich ein ganz besonderes Album Chaosmagie (Best Of).

Toby Fuhrmann, Schlagzeuger von Unzucht, sagt über die erste Singleauskopplung: „Nach Phasen ausgeprägter Einsamkeit, wie sie wohl jeder in den letzten Jahren durchlebt hat, ist es umso wichtiger, dass wir uns durch Musik verbinden lassen.“

Die Single Am Ende der Farben (2022) ist ab sofort auf allen Streamingdiensten verfügbar.

Das Rockquartett Unzucht kombiniert Einflüsse aus Gothic, Industrial und Metal in seinem Sound mit überaus beindruckenden, melodischen Gesangslinien. Die Band bedient sich aus einem Schmelztiegel unterschiedlichster Stile, um ihre deutschsprachigen Rock-Hymnen zum Leben zu erwecken. Immer wieder schlagen Unzucht mit sichtlicher Freude unerwartete Haken und schaffen es trotzdem, ihrem melancholisch-dunkel-angehauchten Grundsound treu zu bleiben. Mal bretthart und voll auf die Zwölf, mal ungeniert emotional, steuern Unzucht ihr Schiff immer genau dorthin, wo ihr Herz sie hinführt.

Unzucht – Line-Up:

De Clercq – Guitar, Electronics

Der Schulz – Vocals

Don Canone – Bass

Fuhrmann – Drums

Unzucht online:

https://www.facebook.com/Unzucht

www.instagram.com/unzucht_official

www.unzucht-music.com