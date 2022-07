Blackrain: neues Album erscheint im November, erste Single und Video wurde am 29.07.2022 veröffentlicht

Mitunter dauert es ein paar Jahre, bis eine Band exakt den Sound findet, den sie für ihre Songs im Kopf hat. Das neue Album Untamed der französischen Sleaze Rock-Formation Blackrain ist ein ebensolcher Fall. Obwohl mit ihren sechs bisherigen Veröffentlichungen bereits etabliert und auch auf Tourneen (unter anderem mit Europe, Alice Cooper, Scorpions oder Steel Panther) sehr erfolgreich, legt das Quartett um Sänger Swan jetzt ein Werk vor, das in jeder Hinsicht neue Qualitätsstandards setzt. „Wir lieben den kraftvollen Sound, die knalligen Drums, diese tolle Mischung aus catchy Melodien und Aggressivität, die Untamed von Beginn an durchzieht“, freut sich Bassist Matthieu de la Roche und benennt auch gleich den Produzenten der neuen Wertarbeit: Hannes Braun, Frontmann der deutschen Hardrocker Kissin` Dynamite und auch als Tonmeister eine feste Größe. De la Roche: „Hannes sagte zu uns: Ich liebe eure Songs, mich begeistert eure Show, ich weiß genau, wie eure nächste Scheibe klingen sollte! Dank seiner Hilfe haben wir exakt den Sound gefunden, den wir seit zehn Jahre suchen.“

Die Verbindung der französischen Gruppe zu ihrem deutschen Produzenten lag quasi auf der Hand: Blackrain begleiteten Kissin` Dynamite auf ihre letzten Europatournee und sind Freunde seit weit über zehn Jahren. „Kissin Dynamite waren 2009 unsere Vorband bei einem großen Gig in Paris. Mittlerweile sind wir ihre Vorband, aber das stört uns nicht, denn dadurch bekommen wir die Möglichkeit, uns der Öffentlichkeit in ganz Europa zu zeigen“, erklärt De La Roche. Aus dieser Freundschaft hat sich eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt. Swan, Sänger und Frontmann: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Hannes es geschafft hat, aber immer, wenn ich ihm einen neuen Song zur Begutachtung und zum Mischen schickte, fand er das ideale letzte Puzzleteil, um das Stück zu veredeln.“

Nach dem Titelsong als erste Single (29. Juli) werden drei weitere Songs ausgekoppelt werden: Am 26. August 202 erscheint Summer Jesus, am 30. September folgt Neon Drift (mit einem Gast-Solo von Kissin` Dynamite-Gitarrist Jim Müller), am 28. Oktober 2022 Kiss The Sky.

Der Herbst 2022 ist gespickt mit Festivals, bevor Frühjahr/Sommer 2023 für eine große Europatournee reserviert ist. Die Fans können sich schon darauf freuen und mit Untamed (das Coverartwork stammt vom asiatischen Grafikkünstler Yellow Mushi) ist Blackrain ohne Frage ein kleines Meisterwerk gelungen!

Das Video zur ersten Single Untamed ist hier zu sehen:

Das neue Album Untamed erscheint am 25. November weltweit über SPV/Steamhammer als CD Digi, 2LP, CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop) Download und Stream: https://blackrain.lnk.to/Untamed

Untamed -Tracklist:

1. Untamed

2. Kiss The Sky

3. Dawn Of Hell

4. All The Darkness

5. Demon

6. Summer Jesus

7. Set The World On Fire

8. Neon Drift

9. Blade Of Love

10. Raise Your Glass

11. Shut Down

12. The End

Blackrain online:

http://blackrain.fr

https://www.facebook.com/BlackRainRock