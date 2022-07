Feanor: stellen neuen Gitarristen vor

Feanor müssen leider verkünden, dass ihr Gitarrist Walter The Scorpion die Band aus persönlichen Gründen verlassen hat.

Aber es gibt auch gute Nachrichten zu vermelden, denn Thilo Hermann (Ex-Running Wild, Ex-Grave Digger) unterstützt die Band fortan als neuer Gitarrist.

Gus Acosta dazu:

„Ich freue mich sehr, Thilo in der FEANOR-Familie begrüßen zu dürfen. Da unser langjähriger Freund Walter The Scorpion aus persönlichen Gründen nicht mehr mit uns auftreten kann, dachten wir, dass niemand besser zu uns passen könnte als Thilo. Seine Vergangenheit bei Running Wild und Grave Digger zementiert den teutonischen Akzent, den wir schon mit Sven (Wizard) haben. Wir arbeiten bereits an einem neuen Album, und mit einem ehemaligen Manowar-Mitglied (David Shankle) und Thilo an den Äxten, sind die Voraussetzungen für das beste Album unserer Karriere gegeben.“

Thilo ergänzt:

„Ich bin so aufgeregt, bei Feanor einzusteigen und mit Volldampf in die nächste Phase dieser großartigen Band zu gehen! Mit Dave, Sven, Emiliano und Gus gibt es für uns kein Halten mehr! Es fühlt sich einfach großartig an, wieder Metal zu spielen!“

Feanor haben bereits Musik mit Thilo aufgenommen, welche demnächst digital erscheinen wird.

http://www.feanorband.com

https://www.facebook.com/feanorband

https://www.instagram.com/feanorband