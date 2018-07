Am 28. September 2018 wird das Album der US Hard Rock/Metal Band Vandallus Bad Disease auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 14. September 2018.

Mit Shaun Vanek (Gitarre und Gesang), alias Vanik, und Steve Dukuslow (Drums) ist bei Vandallus aus Cleveland in Ohio der Kern der Midnight-Mannschaft mit von der Partie! Das aktuelle Line-Up wird von Jason Vanek (Vocals, Gitarre) komplettiert. Tyler Harvey (Deadiron) an der Gitarre sowie Tim Frederick (Wretch, Eternal Legacy, Destructor) am Bass helfen ebenfalls mit.

Zwar sind Vandallus Jasons Baby, dennoch hat auch Midnight-Boss Jamie Walters mit zum Songwriting des Debüt-Albums On The High Side beigetragen, das im Jahre 2016 über High Roller Records das Licht der Welt erblickte.

„Vandallus und Midnight sind zwei völlig unterschiedliche Projekte”, stellt Jason Vanek unmissverständlich fest. „Grundsätzlich geht es um die Idee, Musik im Stile des Hardrocks der späten Siebziger und frühen Achtziger aufzunehmen. So ein Projekt in die Tat umzusetzen, das war schon immer ein großer Traum von mir.”

Mit packenden Stücken wie Heart Attacker, dem ansteckenden Speedster Infected (der in der Tat wie Dokken 1979 klingt) oder Trash Talk’n mit seinem unwiderstehlichen Groove und einer atemberaubenden Vocal-Performance setzt das brandneue Album Bad Disease genau dort an, wo Vandallus mit On The High Side aufgehört haben. „Letztendlich ging es uns darum, einfach nur gute Hardrock-Songs zu schreiben”, erklärt Vanek den Entstehungsprozess der zweiten Platte.

Und genau das ist Vandallus mit Bad Disease auch ein weiteres Mal vorzüglich gelungen!

Tracklist:

1. Infected

2. Trash Talk’n

3. Sundown Haze

4. Heart Attacker

5. Shock

6. Shake Down

7. Loaded

8. Vandallus

9. Bad Disease

Line-Up:

Jason Vanek – vocals, guitars

Vanik – guitars, drums, bass

Tyler Harvey – guitars

Tim Frederick – bass

Steve Dukuslow – drums

Link

www.vandallus.com

www.facebook.com/vandallus/

www.twitter.com/vandallus

www.vandallus.bandcamp.com/releases

