Vanish: streamen One Night In Prague

Auch der Schwabenreiniger Vanish will nun seinen Teil zu einer möglichst angenehmen Hausarrest-Quarantäne zusteuern. Während fast alle Bands des Planeten ihre Touren und Konzerte aufgrund des Coronavirus absagen mussten, blieb der metallische Fleckenreiniger bis auf wenige Einzelgigs davon verschont und konnte seine Tour im Vorprogramm von Rage und Serenity noch so gerade eben zu Ende führen. Das One Night In Prague-Konzert der Tour wird nun am kommenden Wochenende, am Samstag dem 21.03. und am Sonntag, dem 22.03. ab 19:00 Uhr zeitgleich auf Facebook und YouTube gestreamt. Also bleibt alle schön artig zu Hause und stoßt mit einer Kiste Bier auf die Stuttgarter an.

Hier das Statement von Vanish:

Insanity Metal Stream

Wir wollen unseren Teil zur erfolgreichen und angenehmen Isolation liefern und trotzen der Coronakrise mit einem exklusiven Livestream für Euch von unserer Show aus Prag vom letzten Monat.

Die Streams finden am Samstag 21.03. und Sonntag 22.03.2020 zeitgleich auf YouTube und Facebook statt.

Sänger Bastian sagt dazu:

„Metalfans hat es nun wirklich hart getroffen, da im März/April einfach fast jede Band auf Tour ist und nun alles abgesagt ist. Wir konnten unsere Tour mit Rage und Serenity gerade noch beenden. Somit möchten wir dieses Glück mit den Fans teilen und verschenken den Gig aus Prag.

Da wir auch schon einige Gigs absagen mussten, ist Merch und unser Onlineshop nun extrem wichtig für uns. Für die Zeiten des Streams gibt es einen speziellen 20% Discount Code. Also zieht eure Kutte an, macht 1-13 Bier auf und haut Euch aufs Sofa mit One Night In Prague!“

*******ENGLISH********

VANISH – One Night in Prague

Insanity Metal Stream

We want to do our part for successful and bearable isolation and defy the corona crisis with an exclusive livestream of our show from Prague from last month.

The streams Are going take place simultaneously on Saturday and Sunday, 7 p.m. on YouTube and Facebook.

Singer Bastian says:

“Metal fans have been hit really hard because in March / April almost every band is on tour and everything has been canceled. We have just ended our tour with Rage and Serenity. We would like to share this insane luck with the fans and give away the gig from Prague as gift to to fans.

Since we had to cancel a few gigs, Merch and our online shop are now extremely important to us. There is a special 20% discount code for the duration of the streams. So put on your battle vest, open 1-13 beers and hit the sofa with One Night In Prague! „