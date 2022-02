Venom Prison: veröffentlichen Visualizer-Video „Comfort Of Complicity“ aus Album „Erebos“

Zur Veröffentlichung des Albums Erebos haben Venom Prison einen weiteren visuellen Leckerbissen parat – ein Visualizer-Video zum Song Comfort Of Complicity, das Sängerin Larissa Stupar gedreht hat:

Die Band kommentiert den Song und das Video: „Comfort Of Complicity ist ein Song über die europäischen und amerikanischen Einwanderungssysteme und die Art und Weise, wie sie Familien auseinanderreißen und verletzliche Menschen kriminalisieren, nur weil sie ihren Familien ein besseres Leben bieten wollen. Musikalisch durchläuft dieser Song viele Klänge und Emotionen, und es war eine Herausforderung, ihn in einem Stück zu machen. Der Song sollte wie eine Reise klingen, die von Aggression bis zu einem Moment in den Dur-Tonarten reicht und eine Form von Hoffnung enthält.

Venom Prison kommentieren die Veröffentlichung des Albums: „Wir sind sehr stolz darauf, dass unser drittes Album Erebos endlich auf der Welt ist. Mit dieser Veröffentlichung haben wir neue Wege beschritten und unserem Sound mehr Tiefe und Schichten hinzugefügt, was für die Hörer eine neue Erfahrung sein wird, Erebos ist voller Überraschungen. Es berührt wie erwartet soziale Themen, aber dieses Mal ist es persönlich – mehr Emotionen und Verbundenheit als je zuvor, Wut mit Mitgefühl. Das Gleichgewicht zwischen Dunkelheit und Licht und eine wahrhaftigere Seite dessen, was uns wirklich quält, durch Klang und Worte. Die Arbeit mit Scott Atkins an diesem Album war ein absolutes Vergnügen und ist wirklich die Erfüllung und noch mehr von dem, was wir uns ursprünglich erhofft hatten, als wir dieses Album zusammenstellten. Danke an Eliran Kantor für die unglaubliche Ästhetik und Atmosphäre unseres Artworks, das den Sound perfekt in Bilder umsetzt. Ein riesiges Dankeschön an Century Media für all ihre Leidenschaft und ihren Beitrag. Für jeden, der die Singles gecheckt hat, vorbestellt hat, herumgeschrien hat, das ist unglaublich, danke.“

Hier könnt ihr Erebos bestellen: https://VenomPrison.lnk.to/Erebos

Venom Prison haben sich mit ihren zwei Alben, Animus (2016) und Samsara (2019), einen kompromisslosen Platz geschaffen. Das 2020er Album Primeval belebt die früheren EPs der Band mit zwei neu geschriebenen Tracks neu. Was als explosive Kollaboration zwischen der russischstämmigen Sängerin Larissa Stupar und dem Gitarristen Ash Gray begann (mit Gitarrist Ben Thomas, Bassist Mike Jefferies und Schlagzeuger Joe Bills), hat sich zu einer Kraft entwickelt, mit der man rechnen muss, da sie sowohl textlich als auch musikalisch bissig und sehr direkt sind.

Venom Prison sind:



Larissa Stupar – Leadgesang

Ash Gray – Gitarre

Ben Thomas – Gitarre

Mike Jefferies – Bass

Joe Bills – Schlagzeug

Venom Prison

https://venomprison.com/

https://www.instagram.com/venomprison/

https://www.facebook.com/venomprison

https://twitter.com/Venomprison