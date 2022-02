Wiegedood: geben neue Tourdaten für Europa bekannt

Während die Welt mit zunehmender Geschwindigkeit den Abgrund umkreist, sind Wiegedood zurückgekehrt, um einen perfekt bösartigen Soundtrack zu liefern. Nach der Veröffentlichung von There’s Always Blood At The End Of The Road, die von den Kritikern hoch gelobt und von den Fans mit überwältigendem Feedback bedacht wurde, kündigt die Band neue Tourdaten in Europa an:

10.03 (UK) Birmingham – Hare & Hounds

11.03 (UK) Bristol – The Crown

12.03 (UK) Newcastle – The Cluny

13.03 (UK) Glasgow – Übertragung

14.03 (N.IRE) Belfast – Voodoo

15.03 (IRE) Galway – Roisin Dubh

16.03 (IRE) Dublin – Grand Social

17.03 (UK) Manchester – Star & Garter

18.03 (UK) Plymouth – The Underground

19.03 (UK) London – Oslo

22.03 (LT) Vilnius – XI20

23.03 (LV) Riga – Melna Piektdiena

24.03 (EE) Tallinn – Sveta Baar

25.03 (RU) St. Petersburg – Lastotschka

26.03 (RU) Moskau – Gut

02.04 (NL) Amersfoort – Headbangers Bash

25.04 (AT) Graz – Explosiv

26.04 (AT) Innsbruck – PMK

27.04 (IT) Bologna – Freakout Club

28.04 (IT) Mezzago – Blüte

29.04 (CH) Dudingen – Bad Bonn

02.05 (FR) Paris – Petit Bain

05.05 (BE)Lüttich @ Reflektor

06.05 (NL) Amsterdam – Q-Fabrik

07.05 (BE) Izegem Headbanger Balls Festival

10.05 (BE) Gent – Vooruit

14.05 (BE) Hasselt – Muziekdroom

19.05 (DE) Münster – Sputnk Cafe

20.05 (DE) Bremen – Radal-Bühne

21.05 (DE) Oberthal – Wild Hunt Festival

22.05 (FR) Lille – Schwarzes Labor

24.05 (FR) Toulouse – Le Rex

25.05 (ES) Barcelona – Razzmatazz 3

26.05 (ES) Madrid – Wurlitzer Ballsaal

27.05 (PT) Lissabon – Musicbox

28.05 (PT) Porto – Hard Club

29.05 (ES) Bilbao – Bühne Live

30.05 (FR) Bordeaux – Blonde Venus

31.05 (FR) Lyon – Warmaudio

01.06 (DE) Stuttgart – Juha West

02.06 (DE) Wiesbaden – Schlachthof

03.06 (DE) Berlin – Frannz Club

04.06 (PL) Gdańsk – Mystic Festival

05.06 (PL) Poznan – Pod Minoga

06.06 (CZ) Prag – Underdogs

07.06 (HUN) Budapest – Durer Kert

08.06 (AT) Linz – Kapu

09.06 (DE) München – Feierwerk

10.06 (DE) Hannover – Cafe Glocksee

11.06 (DE) Leipzig – UT Connewitz

12.06 (DE) Hamburg – Hafenklang

16.06 (DE) Köln – Gebäude 9

