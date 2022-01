Wiegedood: haben Video zu „Carousel“ aus dem Album „There’s Always Blood At The End Of The Road“ veröffentlicht

Während die Welt mit zunehmender Geschwindigkeit um den Abgrund kreist, sind Wiegedood zurückgekehrt, um einen perfekt bösartigen Soundtrack zu liefern. Eine Woche vor der Veröffentlichung ihres kommenden Albums gewährte die Band einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Artworks von There’s Always Blood At The End Of The Road, während sie einen weiteren neuen Song mit dem Titel Carousel anhörte:

Die Band kommentiert:

„Ein Riff, das wie ein stotterndes Karussell rundherum in den Abgrund stürzt. Es zieht und drückt gleichzeitig nach unten.“

Hier gibt es das Review zum Album:

There’s Always Blood At The End Of The Road wurde am 14. Januar 2022 veröffentlicht und in folgenden Formaten erhältlich sein: Ltd. CD Edition, 2LP (mit Ätzung auf Seite D), die in einem breiten Spined Sleeve und 2 bedruckten Discobags geliefert werden, Digitales Album, Die folgenden Vinylfarben sind erhältlich: 300 x transparent-rote 2LP-Edition über CM US Onlineshop, 300 x dunkelgrüne 2LP-Edition über CM EU Onlineshop, 500 x weiß-rot marmorierte 2LP-Edition über CM Distro Wholesale EU und CM EU Onlineshop, 500 x klar-schwarz marmorierte 2LP-Edition über Evil Greed, 500 x transparente Colaflaschen-grüne & rot gespritzte 2LP-Edition nur bei der Band erhältlich: https://wiegedood.bigcartel.com/, schwarze 2LP-Edition