Voivod: neue digitale Single „Paranormalium“ & lyrisches Video vom neuen Album „Synchro Anarchy“ veröffentlicht

Die kanadischen Progressive-Sci-Fi-Metal-Innovatoren Voivod setzen die Promo-Kampagne für ihr kommendes Studioalbum Synchro Anarchy fort, das am 11. Februar 2022 weltweit über Century Media Records erscheint.

Jetzt wurde eine zweite Single aus Synchro Anarchy veröffentlicht. Hier könnt ihr euch den Eröffnungstrack Paranormalium des Albums in einem von Cloud Music Typography erstellten Lyric-Video ansehen:

Voivod-Gitarrist Daniel „Chewy“ Mongrain kommentiert:

„Paranormalium beginnt mit der allerletzten Gitarrenmelodie, die man auf dem letzten Song Sonic Mycelium von The Wake hört, mit dem Ausblenden des Streichquartetts. Wir wollten, dass sich beide Entitäten oder Dimensionen durch die Musik verbinden, so wie sich zwei parallele Welten durch verzerrte Raumzeit, schwarze Löcher, Schwingungen, Spiritualität oder irgendetwas anderes verbinden können.“

Synchro Anarchy wird neben der Jewelcase CD, verschiedenen LP's und digitalen Albumformaten auch in einer Deluxe Edition als Ltd. 2CD Mediabook und als Digitales Album (2CD). Das LP-Format von Synchro Anarchy wird auf 180g-Vinyl mit einem A2-Poster erscheinen und in den folgenden Varianten/Limitierungen erhältlich sein: Schwarze LP & Poster – unbegrenzt, Transp. Green LP & Poster – 1500x Kopien über CM Distro & Webshop Europa & alle US-Verkaufsstellen, Transp. Sun Yellow LP & Poster – 300x Exemplare über CM Webshop Europe, White LP & Poster – 300x Exemplare über alle kanadischen Verkaufsstellen & Napalm Records, Silver LP & Poster – 300x Exemplare über Nuclear Blast, Red LP & Poster – 300x Exemplare über EMP, Sky Blue LP & Poster – 400x Exemplare über Voïvod on tour.

Pre-oder: hier