Wiegedood: veröffentlichen „Nuages“ vom kommenden Album „There’s Always Blood At The End Of The Road“

Während die Welt mit zunehmender Geschwindigkeit um den Abgrund kreist, sind Wiegedood zurückgekehrt, um einen perfekt bösartigen Soundtrack zu liefern. Jetzt geben sie einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album There’s Always Blood At The End Of The Road, das am 14. Januar 2022 veröffentlicht werden soll.

Die Band kommentiert: „Eine Black-Metal-Hommage an Django Reinhardt. So chaotisch und dissonant, dass der Mann selbst es mit Sicherheit gehasst hätte.“

Mehr zum kommenden Album und zur Tour von Wiegedood: