Wiegedood: Europatournee zum neuen Album „There’s Always Blood At The End Of The Road“ angekündigt

Die belgische Band Wiegedood wird ihr neues Album There’s Always Blood At The End Of The Road am 14. Januar 2022 veröffentlichen.

Die Band kommentiert: „There’s Always Blood At The End Of The Road konzentriert sich auf die schmutzigsten und ekelhaftesten Seiten der menschlichen Natur und Gesellschaft. Es entfernt sich von den typischen Black-Metal-Themen und -Konzepten und konzentriert sich stattdessen auf den Kampf, den wir in unserem Inneren führen, indem wir versuchen, die Tatsache zu überwinden, dass wir alle aus demselben Dreck gemacht sind. Sowohl textlich als auch musikalisch werden Orte erforscht, an denen die vorherige Trilogie nicht einmal an der Oberfläche kratzte. Ein Blick aus erster Hand in den puren Ekel, ein psychotischer Ritt mit Synthesizern, Kassettenrekordern, heißem Club-Jazz und verstörenden Samples. Eine deutliche Abkehr von unserer bisherigen Arbeit, eine dunkle Wendung zu etwas Unerwartetem und Unerwünschtem.“

Als eingefleischte „Road Dogs“ werden Wiegedood im Anschluss an die Veröffentlichung des Albums auf Europatournee gehen. Der erste Teil wird von Portrayal Of Guilt unterstützt:

20.01.2022 (NL) Amsterdam – Q-Factory *

21.01.2022 (FR) Paris – Petit Bain *

22.01.2022 (FR) Colmar – Grillen *

23.01.2022 (BE) Brüssel – AB-Box *

25.01.2022 (DE) Hamburg – Hafenklang *

26.01.2022 (DK) Kopenhagen – Vega *

27.01.2022 (DE) Berlin – Zukunft *

28.01.2022 (DE) Leipzig – UT Connewitz *

29.01.2022 (PL) Poznan – Pod Minoga

30.01.2022 (CZ) Prag – Fuchs2 *

31.01.2022 (HUN) Budapest – Durer Kert *

01.02.2022 (AT) Wien – Arena *

02.02.2022 (AT) Innsbruck – PMK *

03.02.2022 (IT) Mezzago – Blüte *

04.02.2022 (CH) Dudingen – Bad Bonn *

05.02.2022 (DE) München – Feierwerk *

06.02.2022 (DE) Köln – Gebaeude 9 *

10.03.2022 (UK) Birmingham – Hare & Hound

11.03.2022 (UK) Bristol – The Crown

12.03.2022 (UK) Newcastle – The Cluny

13.03.2022 (UK) Glasgow – Broadcast

14.03.2022 (N.IRE) Belfast – Voodoo

15.03.2022 (IRE) Galway – Roisin Dubh

16.03.2022 (IRE) Dublin – Grand Social

17.03.2022 (UK) Manchester – Star & Garter

18.03.2022 (UK) Plymouth – The Underground

19.03.2022 (UK) London – Oslo

22.03.2022 (LT) Vilnius – XI20

23.03.2022 (LV) Riga – Melna Piektdiena

24.03.2022 (EE) Tallinn – Sveta Baar

25.03.2022 (RU) Sankt Petersburg – Lastochka

26.03.2022 (RU) Moskau – Gorod

* mit Portrayal Of Guilt

Wiegedood sind:

Gilles Demolder – Gitarre

Wim Coppers – Schlagzeug

Levy Seynaeve – Gitarre und Gesang

Wiegedood online:

https://www.facebook.com/wiegedood