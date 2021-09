Generation Steel: stellen neue Bandmitglieder vor

Die hessischen Metaller Generation Steel haben gute Neuigkeiten. Bevor es zu den anstehenden Gigs unter anderem mit Rebellion, Squealer und Mob Rules (Termine siehe unten) geht, ist die Band wieder komplett. Sänger Rio Ullrich kündigte aufgrund privater und beruflicher Gründe seinen Austritt bei Generation Steel an. Neuer Mann am Mikro ist nun Markus Wagner, der bereits mit State Of Euphoria einige Erfolge vorweisen kann. Pascal Lorenz wird sich stilistisch umorientieren und stieg ebenfalls aus der Band aus. Michael Kaspar, der Gitarre ebenso gut wie Bass spielt übernimmt ab sofort die Lead-Gitarre. Mit Markus Beck (Radiant, Seventh Avenue, Bullet Train) begrüßt die Band einen hochklassigen Bassisten an Bord, dazu sorgt Manu Hill (Motörblast) für die nötige Power an den Drums.

Generation Steel Line-Up:

Markus Wagner – Vocals

Michael Kaspar – Lead-Guitar

Jack The Riffer – Rhythm-Guitar

Markus Beck – Bass

Manu Hill – Drums

Generation Steel – Aktuelle Tourtermine:

13.11.2021 Rockclub Nordbayern, Selb – with Rebellion

19.11.2021 EventWerkstatt, Wetzlar – with Rebellion, Squealer

04.12.2021 Hard`n`Heavy Freunde Offenbach e.V. – with Wallop

10.12.2021 7er Club, Mannheim – with Wallop

20.01.2022 Logo, Hamburg – with Mob Rules, Squealer

29.01.2022 Resonanzwerk, Oberhausen – with Mob Rules, Squealer

02.07.2022 Into the Dungeon Festival, Kreuztal