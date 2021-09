Rob Zombie: veröffentlicht neues Musikvideo zu „Shadow Of The Cemetery Man“

Fast ein halbes Jahr nachdem er mit seiner letzten Veröffentlichung The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy die internationalen Charts erklommen hat, enthüllt Rob Zombie ein neues Musikvideo zum Track Shadow Of The Cemetery Man, einem „Get Loose“ zu Heavy-Groove-Krachern par excellence.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy ist Rob Zombies erste Nr. 1 in den Billboard Top Album Sales Charts. Das erste Album des Multiplatin-Sängers und Filmemachers mit Nuclear Blast knackte die Top Ten in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Kanada, Schottland und Australien. In den Vereinigten Staaten ist es Rob Zombies siebtes Top-10-Album in Folge seit seinem ersten Soloalbum von 1998.