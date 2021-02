Rob Zombie: veröffentlicht ersten Teil der Comic Interview Reihe „Zombie Interviews Zombie“

Rob Zombie veröffentlicht heute den ersten Teil der Comic Interview Reihe Zombie Interviews Zombie, in der Sheri Moon Zombie mit Rob über sein neues Album The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy spricht. Die Debütfolge, in der die beiden über die Bedeutung des Albums sprechen, könnt ihr euch hier ansehen:

Hört euch The Eternal Struggles Of The Howling Man und die Lead Single The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition) hier an: https://nblast.de/RZ-LunarInjection

Die LP ist Rob Zombies siebtes Studioalbum und sein erster Langspieler nach beinahe fünf Jahren. The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy ist in seinem Kern ein klassisches Zombie Album mit höchst energetischen Wutattacken wie The Eternal Struggles Of The Howling Man und Get Loose ebenso wie schwer groovenden Brechern wie Shadow Of The Cemetery Man und Shake Your Ass-Smoke Your Grass. Das neue Album wurde von Zeuss produziert.

Als Rock Ikone und Filmemacher mit einer einzigartigen Vision fordert Rob Zombie seit jeher das Publikum mit Sinnes- und Grenzerweiterungen von Film und Musik heraus. Rob Zombie wurde bereits sieben Mal für einen Grammy nominiert und verkaufte bisher fünfzehn Millionen Alben. Damit ist er der einzige Künstler, der sowohl in der Musikbranche als auch im Filmbusiness von Erfolg gekrönt ist und der Autor/Regisseur von acht Feature Filmen, die mehr als 150 Millionen Dollar einspielten. Seine Neuverfilmung von John Carpenters Halloween, welche 2007 erschien, debütierte auf Platz 1 und hält nach wie vor den Kinokassenrekord am Labor Day Wochenende.

The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy Tracklist:

1) Expanding The Head Of Zed

2) The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition)

3) The Ballad Of Sleazy Rider

4) Hovering Over The Dull Earth

5) Shadow Of The Cemetery Man

6) A Brief Static Hum And Then The Radio Blared

7) 18th Century Cannibals, Excitable Morlocks And A One-Way Ticket On The Ghost Train

8) The Eternal Struggles Of The Howling Man

9) The Much Talked Of Metamorphosis

10) The Satanic Rites Of Blacula

11) Shower Of Stones

12) Shake Your Ass-Smoke Your Grass

13) Boom-Boom-Boom

14) What You Gonna Do With That Gun Mama

15) Get Loose

16) The Serenity Of Witches

17) Crow Killer Blues

Rob Zombie online:

robzombie.com

facebook.com/RobZombie

Quelle: Nuclear Blast GmbH