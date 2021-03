Rob Zombie: neues Album und Single online

Gestern veröffentlichte Rob Zombie sein lang erwartetes siebtes Studioalbum The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy via Nuclear Blast. Neben der EP, enthüllt Rob Zombie ein neues Video für den Albumtrack Crow Killer Blues, welches Schwarz-Weiß-Material von Rob Zombie zeigt, der von Krähen umringt durch den Schnee läuft. The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy ist bis zum Kern ein klassisches Zombie Album mit hoch-energetischen Brechern wie The Eternal Struggles Of The Howling Man und Get Loose bis hin zu groovenden Walzen wie Shadow Of The Cemetery Man und Shake Your Ass-Smoke Your Grass. Es ist das erste neue Album von Rob Zombie seit nahezu fünf Jahren.

Quelle: Nuclear Blast Records