Verlosung: gewinne mit Time For Metal eins von vier Turn The Course Fanpaketen

Time For Metal und die deutsche Metalcore Band Turn The Course verlosen viermal ein Fanpaket.

Das Turn The Course Fanpaket besteht jeweils aus der EP No One Can Safe Us als CD, Stickern und einem T-Shirt in der Größe deiner Wahl:

Print Skull Hand Größe S

Größe S Print Skull Hand Größe M

Größe M Print Stop Living The Lie Größe M

Größe M Print Stop Living The Lie Größe L

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Fülle das Formular unten aus!

Ob du gewonnen hast, erfährst du durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 06.09.2020!

Time For Metal und Turn The Course wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Du möchtest mehr über die Band erfahren? Hier geht’s zum Interview und hier zum Review der neuen EP Grey Skies.

Die neue Turn The Course EP Grey Skies wird am 28.08.2020 veröffentlicht.

Einsendeschluss

Sunday 6th of September 2020 12:00:00 AM

