Blues Pills: präsentieren Musikvideo zu ihrer neuen Single „Rhythm In The Blood“ und veröffentlichen heute ihr neues Album

Endlich ist es soweit – Schwedens Rocksensation Blues Pills veröffentlichen heute ihr langerwartetes, selbstproduziertes Studioalbum Holy Moly!, mit dem sie ihre Hörer erneut in eine Welt der psychedelischen Rocksongs, intensiven Klangreisen und emotionalen Hymnen entführen – wie immer dominiert von Frontfrau Elin Larssons kraftvoller Soulstimme!

Nachdem die Band mit ihrem vorherigen Studioalbum Lady In Gold in zahlreichen Ländern die Charts stürmte und in Deutschland sogar auf der offiziellen Nummer 1 landete, kehren die Blues Pills nun zurück, und haben gemeinsam mit den Grammy-Gewinnern Andrew Scheps und Nicolaus Arson (The Hives) ein Album erschaffen, das erneut zeigt, dass sie die Anführer einer frischen Vintage Rock Generation sind.

Um die Veröffentlichung dieses dritten Machtwerks zu feiern, präsentiert das junge Quartett heute das Musikvideo zu ihrer neuesten Single Rhythm In The Blood. Schaut hier vorbei: