Die große Herausforderung dieses Projekts, liegt in dem Umstand begründet, dassvor allem auch durch den Original-Soundtrack voneine besondere Stellung in der Filmgeschichte einnimmt.verkörpert aber auch gerade deswegen die Reife der Band, die sich seit 2012 der Neuvertonung von Stummfilmen widmet.

Koyyanisqatsi hat auch im Jahre 2017, 35 Jahre nach seiner Entstehung, nichts von seiner Eindringlichkeit und Aktualität verloren. Die Beziehungen von Mensch, Natur und Technik und die Herausforderungen der Gesellschaft dabei, sind heute dringlicher denn je.

We Stood Like Kings verbinden auf USA 1982 instrumentalen Post-Rock mit progressiven Elementen. Dank der zentralen Präsenz des Pianos ist auch der neoklassische Einfluss unüberhörbar. Chopin trifft auf Pink Floyd und Explosions In The Sky.