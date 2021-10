Wolves In The Throne Room: verschieben kommende Europatournee auf 2022

Die altehrwürdigen Black Metal-Vorreiter Wolves In The Throne Room haben bekannt gegeben, dass ihre anstehende Europatournee nun auf Herbst 2022 verschoben wird. Das Trio aus Washington hat sein neues Album Primordial Arcana am 20. August dieses Jahres über Century Media Records veröffentlicht. Die Band äußert sich In einem Statement zur Verschiebung ihrer Europatournee auf nächstes Jahr.

Wolfcult Of Europe:

„Wir haben die Nachricht von unserem europäischen Team erhalten: Die Primordial Arcana Europatour wurde für 2022 neu angesetzt. Nächstes Jahr werden wir die Feuer hell entfachen!“ „Unsere Freunde Blood Incantation werden durch einen ebenso spannenden Act TBA ersetzt. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.“

Tickets sind erhältlich über: https://bit.ly/3imtyXN

Primordial Arcana Europatour – Tourdaten:

12.10.2022 – Kopenhagen (DK) – Pumpehuset

13.10.2022 – Nijmegen (NL) – Doornroosje

14.10.2022 – Utrecht (NL) – Tivolivredenburg Pandora

15.10.2022 – Drachten (NL) – Iduna

17.10.2022 – Hamburg (DE) – Knust

19.10.2022 – Leipzig (DE) – Conne Island

20.10.2022 – Krakow (PL) – Kwadrat

21.10.2022 – Warschau (PL) – Proxima

22.10.2022 – Prag (CZ) – Futurum

23.10.2022 – Budapest (HU) – Instant

25.10.2022 – Wien (AT) – Szene

26.10.2022 – Ljubljana (SL) – Orto Bar

27. 10.2022 – Mailand (IT) – Legend Club

28.10.2022 – Lyon (FR) – CCO

29.10.2022 – Barcelona (SP) – Apolo

30.10.2022 – Madrid (SP) – Mon

01.11.2022 – Toulouse (FR) – Le Rex

02.11.2022 – Paris (FR) – La Machine Du Moulin Rouge

03.11.2022 – Colmar (FR) – Le Grillen

04.11.2022 – Dunkerque (FR) 4ecluses

05.11.2022 – Leeds (UK) – Damnation Festival

06.11.2021 – London (UK) – Heaven

08.11.2022 – Karlsruhe (DE) – Stadtmitte

09.11.2022 – Winterthur (CH) – Gaswerk

10.11.2022 – München (DE) – Backstage Halle

11.11.2022 – Berlin (DE) – Festsaal

12.11.2022 – Wiesbaden (DE) – Kesselhaus

13.11.2022 – Münster (DE) – Sputnikhalle

Wolves In The Throne Room – Line-Up:

Nathan Weaver – Gesang, Gitarre

Aaron Weaver – Schlagzeug, Keyboard, Gesang

Kody Keyworth – Gesang, Gitarre

Wolves In The Throne Room online:

