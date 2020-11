Zippo – Assassin’s Creed (Design)

Fazit

Kommen wir zum abschließenden Fazit: Zippo und Ubisoft haben mit der Assassin’s Creed ein alltagsgebräuchliches Modell produziert, welches nicht nur Gamer anspricht, sondern auch Metalheads. Die drei schicken Chrome Brushed und Color Image Sturmfeuerzeuge machen richtig was her, aber auch die High Polish Chrome / Laser Gravur liegt gut in der Hand. Für Fans des Spiels gibt es da einige Möglichkeiten, je nachdem, wie wichtig dem Käufer die Optik ist. Ich persönlich würde eher ein paar Euro mehr investieren, als auf den ganz schlichten Schriftzug zurückzugreifen. Was ebenfalls für Zippo spricht, ist das Garantieversprechen von 30 Jahren und natürlich das unverwechselbare Klick-Geräusch. Obwohl ich Assassin’s Creed noch nie gespielt habe, gefallen mir vor allem die aufwendigeren Versionen, die maximal 55 Euro kosten. Als Eyecatcher kann man sie präsentieren, ohne ein ganz großes Vermögen ausgegeben zu haben. Das Preis-Leistungs-Gefüge passt, von daher kann man diese Reihe ohne Weiteres empfehlen.