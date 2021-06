Subway To Sally – Eisheilige Nacht – Back To Lindenpark

Artist: Subway To Sally

Herkunft: Potsdam, Deutschland

Album: Eisheilige Nacht – Back To Lindenpark

Spiellänge: 114:59 Minuten

Genre: Folk Metal

Release: 18.06.2021

Label: Napalm Records

Links: https://www.facebook.com/subwaytosally/

https://eisheiligenacht.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Blasinstrumente, Dudelsack – Erik Fish

Akustikgitarre, Background-Gesang, Drehleier – Michael „Bodenski“ Boden

Akustikgitarre, Background-Gesang, E-Trumscheit – Simon Levko

E-Gitarre, 8-saitige Renaissancelaute, Mandoline, Mandola, Geyerleier – Ingo Hampf

Bass – Silvio „SugarRay“ Runge

Schlagzeug, Perkussion – Simon Michael Schmitt

Violine, Viola – Almut „Ally“ Storch

Tracklist:



CD 1

CD 2 Intro Messias Königin Der Käfer Unsterblich Imperator Rex Graecorum Dein Anblick Kleid Aus Rosen Das Elfte Gebot Sieben Kalte Winde Minne (FAUN Version) Henkersbraut Falscher Heiland Tanz Auf Dem Vulkan Drag Me To Hell Island Kein Meer Zu Tief Arme Ellen Schmitt Eisblumen Sie Tanzt IX Veitstanz (2014 Version) Grausame Schwester Alles Was Das Herz Will Aufgewacht Ausgeträumt Outro Julia Und Die Räuber

Ich weiß gar nicht mehr, wann die Subways zum ersten Mal am 30. Dezember im Potsdamer Lindenpark auftraten. Seit 2009 gibt es jedenfalls die Eisheilige Nacht, da die traditionelle Heimspiel-Location zu klein wurde. 2020 gab es keine Möglichkeit, irgendwo vor Publikum aufzutreten und diese liebgewonnene Tradition fortzuführen. Im Zeitalter des Livestreams kehrte man also in den Ursprungssaal zurück und übertrug das Lockdown-Live-Event mit eingeladenen Musikergästen live in die Welt. Es entstand ein außergewöhnliches Live-Erlebnis zusammen mit vielen großartigen Künstlern wie Chris Harms von Lord Of The Lost, Feuerschwanz, Schandmaul, Saltatio Mortis, Major Voice und Patty Gurdy. Allein mit diesen Künstlern könnte man ein hervorragendes Festival füllen!

Leider liegt mir für dieses Review nur ein akustischer Stream vor. Ich hätte das Konzert gerne auch gesehen, Bilder sprechen immer eine andere Sprache. Aber auch so ist das fast zweistündige Konzert ein Erlebnis, das sei vorweggenommen.

26 Stücke plus Intro und Outro warten auf den Zuhörer. Los geht’s mit Messias und Königin Der Käfer – zwei Songs aus dem 2019er Album Hey!, dessen Tour immer wieder verschoben wurde. Es beginnt eine Zeitreise durch die nun mittlerweile 24-jährige Bandgeschichte. Dem schaurigen Unsterblich folgt der Imperator Rex Graecorum. Wenn man schon Gäste dabei hat, sollen sie auch zum Zuge kommen. Die Schandmaul-Künstlerinnen Birgit Muggenthaler-Schmack und Saskia Maria Forkert wirken bei der Schandmaul-Ballade Dein Anblick mit. Es folgt mit dreistimmigem Frauenchor eine so noch nie gehörte Version von Kleid Aus Rosen. Direkt im Anschluss präsentieren Feuerschwanz ihren Titelsong des aktuellen Albums Das Elfte Gebot. Mit Sieben folgt das nächste Highlight aus der Diskografie der Bandgeschichte. Es folgen weitere wichtige Klassiker. Kalte Winde mit Patty Gurdy als Gast, Minne, Henkersbraut, Falscher Heiland stehen auf der Setlist. Das energetische Tanz Auf Dem Vulkan ist dann mein persönlicher Lieblingssong der Truppe und beschließt die erste CD.

Die zweite CD startet dann gleich furios. Chris Harms von Lord Of The Lost gibt den Song Drag Me To Hell seiner Band zum Besten. Es folgt der Song Island, bei dem Chris auch schon auf dem Subway-Album Hey! als Gastsänger mitgewirkt hat. Das Mikro gleicht einem Staffelstab. Major Voice, der von Chris Harms produziert wird, singt seinen Song Kein Meer Zu Tief aus dem neuen Album Morgenrot. Seine basslastige Opernstimme passt sehr gut zu den beiden nachfolgenden Arme Ellen Schmitt und Eisblumen. Hier ist das Duett mit Eric Fish absolut hörenswert. Nun sind Saltatio Mortis an der Reihe. Sie sind mit ihren Songs Sie Tanzt Allein (ein absolutes Highlight) sowie IX am Start. Auf der Zielgeraden werden dann die Songs Veitstanz, die Live-Sensation Grausame Schwester, Alles Was Das Herz Will, Aufgewacht und Ausgeträumt abgearbeitet. Auf das Outro folgt noch Julia Und Die Räuber. Da ich den Stream nicht gesehen habe, bin ich verwirrt. Eine Zugabe? Ein Bonussong? Darf auf jeden Fall nicht fehlen!

Die Eisheilige Nacht aus dem Lindenpark wird als Deluxe-Bundle, inklusive exklusivem

Leinenbeutel, DIN A5 Mediabook, Anhänger, Lanyard und Pass (strikt limitiert auf 300 Exemplare), LP Gatefold Black Vinyl, Mediabook (inklusive BluRay, DVD und CD) sowie als digitales Album im Stream und Download erhältlich sein.