5 Jahre Deaf Forever: der Countdown läuft

Nur noch wenige Stunden, dann öffnen sich am Samstag die Tore der Hamburger Markthalle zum Deaf Forever Birthday Bash, der großen Geburtstagssause zum fünfjährigen Bestehen des Magazins.

17 Uhr ist Einlass, und hier ist nochmals die Running Order:

18.00 – 18.45: Chapel Of Disease

19.15 – 20.00: Metal Inquisitor

20.30 – 21.20: Sulphur Aeon

21.50 – 22.40: Satan

23.10 – 00.30: Atlantean Kodex

Im Foyer der Markthalle erwartet euch zu fortgerückter Stunde eine zünftige Metaldisco! Tickets gibt’s noch bei Remedy Records Hamburg, in der Plattenkiste Hamburg, in den üblichen Ticketcentern sowie vor Ort an der Abendkasse.

Kommentare

