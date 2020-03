7er Live Club Mannheim: braucht dringend eure Hilfe

Das Coronavirus hat das Land fest im Griff und da aufgrund dessen keine Konzerte und Events mehr stattfinden dürfen, steht vielen Bands, Veranstaltern und Clubs das Wasser bis Oberkante Unterlippe, da sämtliche Einnahmequellen von heute auf morgen weggebrochen sind. Bands dürfen nicht mehr auftreten, Veranstalter müssen reihenweise Events absagen und Clubs dürfen ihre Türen nicht mehr öffnen. Unterstützung von Bund und Ländern ist vielleicht irgendwann mal drin, doch aktuell ist erst einmal jeder auf sich selbst gestellt und muss sehen, wie er klarkommt. Versprechen kommen unserer Regierung immer leicht über die Lippen, doch Taten lassen meist auf sich warten und so werden jetzt auch wieder erst einmal die Banken und wichtigen Konzerne bedient und all die Kleinen müssen sehen, wo sie bleiben. So versuchen derzeit viele Bands, durch online Geisterkonzerte etwas Geld in die leeren Bandkassen zu spülen, sodass man sich mit Spenden und Merchverkauf vielleicht über Wasser halten kann, doch jede Band ist auf eure Unterstützung angewiesen. Bei Veranstaltern und Clubs sieht es dagegen noch düsterer aus, sie haben quasi keine anderen Möglichkeiten, die Türen müssen geschlossen bleiben und so sind sie noch ein Stück mehr auf jede Hilfe angewiesen. Viele Rock- und Metalfans wissen das und sind bereit zu helfen und das ist gut so, denn nur so sind auch nach der Corona-Krise noch Events, Konzerte und Festivals möglich. Niemand weiß, wie lange sich die Corona-Pandemie hinzieht, aber sicher ist dagegen, ohne unsere Hilfe wird es viele Bands, Veranstalter und Clubs nach der Krise nicht mehr geben.

Einer dieser Clubs, der aktuell dringend Hilfe und Unterstützung braucht, ist der 7er Live Club in Mannheim, der ohne eure Unterstützung vor dem Ende steht. Deshalb wurde über Gofundme ein Crowdfunding gestartet:

https://www.gofundme.com/f/rettet-den-7er?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR3gHvDP5P2Gs6U5XtWVElxwXBAiw78qS_U1PfFZCALVrRwyYM11OOCLzvM

Hier der Spendenaufruf des 7er Club Teams:

Liebe 7er Community,

Liebe Freundinnen und Freunde der Rock Livemusik,

Liebe Stammgäste,

Unser 7er Club. Seit 2001 haben wir den 7er-Club in Mannheim gemeinsam mit Euch zu einem feinen und kleinem Rock-Club in der Metropolregion Rhein-Neckar aufgebaut, der sich mittlerweile in ganz Europa bei Bands, Musikern und Veranstaltern einen Namen gemacht hat. Wir waren und sind stolz mit unserem Familienunternehmen – mit allen Mitarbeitenden und Supportern – auf eine lange Tradition zurückblicken zu können.

Durch die aktuelle Corona-Pandemie steht der 7er Club jedoch vor dem Aus. Um Euch und uns zu schützen, ist der 7er Club gezwungen alle Veranstaltungen in den voraussichtlich nächsten 3 Monaten abzusagen – Veranstaltungen, von denen unsere Miete, unsere insgesamt acht treuen Mitarbeitenden, unser Hofhund Einstein und wir, als Kernfamilie, leben. Wir hoffen zwar auf Unterstützung von Bund und Ländern, können aber aufgrund der unübersichtlichen Lage die laufenden Kosten von bis zu 4500€ nicht lange decken.

Wir bitten Euch um Eure Hilfe. In diesem Brief ergreifen wir daher die in unseren Augen letzte Möglichkeit die Zukunft des 7er Clubs zu retten. Jede noch so kleine Spende hilft uns in der aktuellen Situation zu überbrücken. Größere Beträge können auch direkt gespendet werden – da gibt es dann eine steuerabzugsrelevante Spendenbescheinigung – Infos über die angegebene Mailadresse. Sollten wir Euren gespendeten Betrag nicht zur Rettung benötigen, würden wir ihn für ähnliche Projekte zur Rettung kleinerer Rockclubs verwenden.

Inzwischen haben sehr viele Leute nach Bankdaten gefragt zum Spenden weil das hier nicht für alle funktioniert – bitte wegen der IBAN zum Spendenkonto per Mail anfragen. Hier ist unsere Paypal Email Adresse: stowi@live.de

Euer 7er Club Team

mit Rainer, Stefan, Max, Benni, Andy, Eike, Tenya, Claudi, Janina, Jörg…

und Einstein