All Depraved: neues Video online und zeigen klare Kante gegen Gewalt gegen Frauen

Wir freuen uns immer wieder, wenn eine Band es schafft, die mögliche Reichweite zu nutzen um etwas Gutes zu tun. Nachdem wir mit der Band Godslave uns über das Tabuthema Depressionen ausgesprochen haben, meldeten sich jüngst die Österreicher von All Depraved bei uns. Mit ihrer neuen Single (und dem dazu gehörenden Musikvideo) Escape From Despair will die Kärntner Kapelle aufmerksam machen auf ein Thema, was sprichwörtlich hinter verschlossenen Türen passiert – Gewalt gegen Frauen.

„Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr viel größer als die bisher bekannten Fällen, welche leider oft tödlich enden.

Das größte Problem ist, dass Personen die von solchen Vorfällen in Kenntnis bzw. betroffen sind, Angst haben, wegsehen oder gar sich schämen, die Vorfälle zu melden[..]“, so Thomas Egger von All Depraved. „Dieses Video wurde gedreht, damit sich Personen die betroffen oder in kenntnis von solchen Vorfällen sind, sich Mut verschaffen um zu handeln oder sich bei den richtigen Einrichtungs- oder Polizei Dienststellen zu melden. Es kann auch sein das euch unsere Musik nicht gefällt aber letztendlich ist es egal, hier geht es um einen Schulterschluss, denn unsere Intention ist: „Wenn sich nur eine Person meldet, haben wir womöglich ein Leben retten können!“

Mit dieser, aus meiner Sicht, sehr guten Einstellung freue ich mich, dass wir euch das Video präsentieren dürfen, was am 01.10.2021 veröffentlicht wurde: