Angel Du$t: veröffentlichen spontan neue EP „Bigger House“

Knapp ein Jahr ist vergangen, seit Angel Du$t mit der EP Lil House zuletzt von sich hören ließen. Zeit für frische Sounds, dachte sich die Punk-Rock-Supergroup aus Baltimore, Maryland – und schickt heute überraschend eine neue EP ins Rennen. Bigger House enthält zwei neue Singles: Love Is The Greatest, für das sich Angel Du$t mit dem in L.A. ansässigen Produzenten/Musiker Shlohmo zusammentaten, und All The Way Dumb.

Love Is The Greatest wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet, das unter Regie von Gene Sung gedreht wurde und seit gestern ab 18:00 Uhr im YouTube-Kanal der Band zu sehen ist.

Sänger und Gitarrist Justice Tripp kommentiert die neue Veröffentlichung mit den Worten: „Habe diese Songs geschrieben und sie sind pimp und chill zugleich. Rob Schnapf ist jetzt mein Onkel und Shlohmo war so freundlich, für Love Is The Greatest wie DJ Lethal hinter die Turntables zu springen. Ich hoffe, ihr zerlegt den Pit damit in seine Einzelteile.“

Der genannte Rob Schnapf ist Produzent der neuen Songs (man kennt ihn u.a. für seine Arbeiten mit Kurt Vile und ElliottSmith). Ergänzt wird das Tracklisting zu Bigger House mit drei klanglich aufgefrischten Songs der letzten EP LIL HOUSE – Turn Off The Guitar, Lil House und Never Ending Game –, außerdem liefern Panda Bear und Lunice neue Remixe von Never Ending Game. Die beiden EPs folgen auf die hochgelobte letzte LP Pretty Buff (2019).

Im September begeben sich Angel Du$t zusammen mit Mannequin Pussy auf eine US-Tour von Küste zu Küste, beginnend am 14.09. in Chicago. Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.angeldustmoney.com/tour.