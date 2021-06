Motörhead: Unveröffentlichter Soundcheck von „Stay Clean“ – aufgenommen auf der No Sleep ‘81 Tour & 40th Anniversary Editionen „No Sleep ‘Til Hammersmith” erscheint am 25. Juni 2021

Im Sommer 1981 wurden Motörhead nicht nur noch lauter, noch dreckiger sondern auch weltweit bekannter und diesen ruhmreichen Erfolg kann man noch einmal erleben…

Angefangen mit der Jahresfeier 2020 vom Motörheads ikonischem Album Ace Of Spades kommt nun das Live Album, das alle anderen Live Alben in den Schatten stellt: die unbestritten definitive Live Platte aller Zeiten: No Sleep ‘Til Hammersmith. Und aus diesem Album der bis dato unveröffentlichte Soundcheck von Stay Clean… Ein leckerer Appetithappen!!

Vorab gibt es nun einen unveröffentlichten Soundcheck von Stay Clean, aufgenommen auf der No Sleep ‘81 Tour und hier zu sehen:

Weiter aktuell… die bis dato unveröffentlichten Live Version The Hammer gibt es hier:

Um das 40jährige Jubiläum dieses Nummer 1 Albums gebührend zu feiern, wird es herrschaftlich in neuen Deluxe Editionen präsentiert. Es gibt Hardcover Book Packs mit 2 CDs und 3-fach Vinyl; mit einem Remaster des Original Albums, das schon seinerzeit das Venue aus den Angeln gerissen hat. Dazu gibt es Bonus Tracks und das bis heute unveröffentlichte, komplette Konzert aus der Newcastle City Hall – aufgenommen am 30. März 1981. Und natürlich die Geschichte des Albums mit vielen unbekannten Fotos. Das Ganze wird als 4-fach CD Box veröffentlicht, erstmalig mit allen 3 Konzerten, die für das Album aufgenommen wurden. Seid also gerüstet, den Rest eurer Trommelfelle fröhlich zerschmettern zu lassen

Nachdem das Album erstmalig am 27. Juni 1981 veröffentlicht wurde und sich auf die Top Position der englischen Charts katapultierte, konstatierte Lemmy: “Ich wusste, dass es ein Live Album sein würde, das uns den Erfolg beschert, da wir wirklich eine Live Band sind. Du kannst es dir anhören, aber nicht feststellen, wer wir sind. Du musst uns sehen!“

No Sleep ‘Til Hammersmith war Motörheads erstes und einziges Nummer 1 Album in Großbritannien und ist bis heute das wichtigste Live Album aller Zeiten.

Inhalt des “No Sleep ‘Til Hammersmith” CD Box Set:

Das No Sleep ‘Til Hammersmith Album, remastered von den Original Master Tapes.

Album, remastered von den Original Master Tapes. Extra Bonus Tracks und neu ausgegrabene, bis jetzt unveröffentlichte Soundcheck Aufnahmen

Die drei kompletten Aufnahmen, die für No Sleep verwendet wurde und bis dato noch nie komplett veröffentlicht

verwendet wurde und bis dato noch nie komplett veröffentlicht Die Geschichte zu No Sleep ‘Til Hammersmith . Bisher unveröffentlicht mit neuen Interviews von den Leuten, die zur selben Zeit on Tour waren

. Bisher unveröffentlicht mit neuen Interviews von den Leuten, die zur selben Zeit on Tour waren Unveröffentlichte Fotos und seltene Memorabilia

Doppelseitiges A3 Poster von 1981

Reproduktion des USA ’81 Tour Passes

Motörhead ‘England’ Plectrum.

‘England’ Plectrum. 1981 European Tour Abzeichen

Reproduktion des Newcastle City Hall Ticket

Port Vale Gig Flyer Postkarte

Schon 1981 waren Motörhead eine extreme Band, ein entflammbarer Mix einer fortwährenden Feier auch durch den wachsenden Zuspruch und Erfolg aber ganz sicher auch eine Herausforderung- auf einem Pulverfaß sitzend, das seine eigene Dynamik hatte. Nachdem die Band Ace Of Spades aufgenommen hatte (Nr 4 in den UK) bekräftigten Overkill und Bomber das essentielle Fundament und die 1980-er Ace Up Your Sleeve UK Tour war eine triumphale Ehrenrunde, die zu No Sleep ‘Til Hammersmith führte. Das Album bekam seinen Namen von der Aufschrift von einem der Trucks, hinweisend auf 32 Gigs, die Motörhead gespielt haben, mit nur zwei OFF Tagen zwischendurch.

Das Tracklisting beinhaltet drei Songs von Ace Of Spades, fünf von Overkill, Bomber’s Titel Track und zwei vom Debütalbum Motörhead.