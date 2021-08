Angeliter Open Air am 03./04.09.2021 in Taarstedt (Vorbericht)

Event: Angeliter Open Air 2021

Bands: Lied.Gut, Westsee, The Moorings, Thundermother, Ed Random, Related, Grillmaster Flash, SexToSol, Pohlmann, Circus Rhapsody, Le Fly, Skullclub

Ort: 24893 Taarstedt, Schleswig-Holstein

Datum: 03. und 04.09.2021

Kosten: 44,50 € + Vorverkaufsgebühren und Systemkosten der jeweiligen Ticketanbieter

Tickets unter: www.metaltix.de u.v.m.

Genre: Gemischt

Veranstalter: Angeliter Event-Agentur GmbH, Taarstedt

Link: https://angeliter-openair.de/

Das Angeliter Open Air findet am 3. + 4. September 2021 in Taarstedt (Dörpstraat 1) in Schleswig-Holstein statt (auf Google-Maps öffnen). In unmittelbarer Nähe zu Schleswig, Eckernförde, Kappeln und Flensburg liegt es im Herzen Angelns. 2020 wurde das Festival leider durch Corona gekippt. Nun geht es aber in die nächste Runde. Das Angeliter Open Air hat offiziell grünes Licht für das diesjährige Festival unter Corona-Bedingungen bekommen.

Tickets aus 2020 behalten ihre Gültigkeit für 2021. Leider konnten aufgrund der aktuellen Situation die für 2020 bestätigten Bands D-A-D und Selig nicht für 2021 zusagen. Die beiden werden dann aber 2022 dabei sein.

Zum Besuch des Festivals gelten die allgemeinen 3G-Regeln (getestet/genesen/geimpft). Es gilt eine Registrierungspflicht. Hier wird die Luca App zum Einsatz kommen. Alternativ kann man sich auch vor Ort registrieren oder den ausgefüllten Kontaktbogen schon vorab ausdrucken und dann zur Vermeidung von Schlangen am Einlass einfach mitbringen. Den Kontaktbogen sowie alle Infos rund um das Festival bekommt ihr auf der Homepage www.angeliter-openair.de.

Wer nicht geimpft ist, hat einen negativen Testbescheid mitzubringen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Eine Testmöglichkeit besteht aber auch vor Ort. Auf dem Festivalgelände besteht grundsätzlich Maskenpflicht (FFP2-Maske oder med. OP-Maske). Während des Verzehrs von Speisen und Getränken im Gastronomiebereich (im Stehen oder Sitzen) darf die Maske aber abgenommen werden. Im Infield vor der Bühne besteht Maskenpflicht. Getränke und Speisen dürfen jedoch mitgenommen werden. Die Maske darf hier zum Verzehr aber nur kurz verschoben werden.

Das derzeitig bestätigte Line-Up setzt sich wie folgt zusammen:

Freitag: 15:00 Uhr Doors open, 16:00 Uhr Lied.Gut, 17:30 Uhr Westsee, 19:00 Uhr The Moorings, 21:00 Uhr Thundermother, 23:00 Uhr Ed Random

Samstag: 12:00 Uhr Doors open, 13:00 Uhr Related, 14:30 Uhr Grillmaster Flash, 16:30 Uhr SexToSol, 18:00 Uhr Pohlmann, 20:00 Uhr Circus Rhapsody, 21:30 Uhr Le Fly, 23:00 Uhr Skullclub, 00:00 Uhr Disco

Tickets bekommt ihr unter:

SH-Tickets: https://shtickets.de/app.php?view=artist&id=4945#tour189

Metaltix: https://www.metaltix.com/angeliter-open-air-tickets-5376.html

Buchhandlung Liesegang, Stadtweg 22 in 24837 Schleswig

MarktTreff Brodersby, Schleidörfer Str. 11 in 24864 Brodersby

Tagesparker zahlen vor Ort 2,- €.

Die Tickets kosten 44,50 € + Vorverkaufsgebühren und Systemkosten der jeweiligen Ticketanbieter.