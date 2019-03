Nachdem sie vor kurzem das offizielle Video zu ihren neu-eingespielten Hit Black Empire von ihrem kommenden Album Nucleus veröffentlicht haben, das am 29. März über Nuclear Blast erscheinen wird, präsentieren die japanischen Heavy Metal Legenden Anthem ein Live-Video zum Song Bad Habits Die Hard, von ihrem 1988er Album Gypsy Ways. Es ist das erste in einer Reihe von drei Live-Videos, in denen die Band – mit aktuellem Line-Up – ihren europäischen Fans einen Eindruck ihrer energiegeladenen Live-Auftritte gibt.

Seht euch das Live-Video hier an:

