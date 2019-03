Letzten Freitag haben die schwedischen Visionäre von In Flames ihr 13. Studioalbum mit Namen I, The Mask veröffentlicht und nach großartigen Reaktionen von Seiten ihrer loyalen Fans, zeigt die Band nun den vierten und letzten Trailer. In dieser Webisode sprechen Anders Fridén und Björn Gelotte über die Hintergründe ihrer neuesten Single Call My Name, erklären den Schreibprozess des Albumopeners Voices und weshalb We Will Remember eine Ode speziell für ihre Fans ist, die sie all die Jahre ihrer Karriere begleitet haben. Seht den Trailer hier:

https://www.youtube.com/watch?v=OH27nOiLc1M

