ArTik Freiburg: trotzt der Coronakrise mit einem Psychedelic Rock Event

Auch nach gut fünf Monaten Coronavirus ist die Welt noch weit von Normalität entfernt und besonders die Veranstaltungsbranche steckt weiterhin tief in der Krise. Die allermeisten Liveclubs sind nach wie vor geschlossen, Konzerte finden, abgesehen von wenigen Ausnahmen in kleinem Rahmen, nur noch bei Onlineveranstaltungen oder in Autokinos statt und die Fans sind hungrig nach Livemusik. Wirklich ändern wird sich die Situation in diesem Jahr wohl kaum noch und wie es im nächsten Jahr weitergeht, das kann heute auch noch niemand sicher voraussagen.

Das ArTik Freiburg hat sich nun jedoch ein Konzept überlegt, um euch ein kleines Stück Normalität zurückzugeben, und trotzt ab dem 1. August der Coronakrise. So wird das ArTik eine kleine Oase des musikalischen Entertainments in einer für Veranstaltungen erschwerten Zeit und bietet ab August Freiburger Bands endlich wieder eine Bühne und euch die Möglichkeit, Musik endlich wieder live und in Farbe zu erleben. Natürlich unter Corona-konformen Bedingungen, die allen die nötige Sicherheit gewährleisten.

Los geht es am kommenden Samstag, dem 1. August 2020, mit einen Psychedelic Rock Konzert, bei dem euch gleich zwei Freiburger Bands ordentlich einheizen werden.

Im Einzelnen erwarten euch:

Sound Of Smoke

Eine vierköpfige Band aus Freiburg, bei der psychedelischer Bluesrock auf Stoner Rock und Soul trifft. Die 2016 gegründeten Sound Of Smoke stehen für einen magischen Mix aus harten und sinnlichen Klängen, der durch die intensive Liveshow geheimnisvoll und berauschend wirkt und pure Freude hinterlässt. Isabelle Bapté, die Sängerin, verleiht der Band durch ihre warme, soulige Stimme den markanten, individuellen Sound (Of Smoke). Lass dich von dieser Energie auf eine weite Reise durch traumhaft, verzauberte, im nächsten Moment wilde und stürmische Klanglandschaften mitnehmen und genieße den Sound Of Smoke!

Cosmic Mints

Die Cosmic Mints gibt es seit fünf Jahren und die Freiburger bezeichnen ihren Sound als Psychedelic Fuzz & Roll. In der Praxis bedeutet das, die sechsköpfige Truppe spielt anspruchsvollen Psychedelic Rock, der auch eingängige, fast schon poppige Momente zulässt. Jeder einzelne Musiker sieht seine Stärken in einem anderen musikalischem Genre und das spiegelt sich in den Songs wieder. Erst im vergangenen Juni erschien ihr selbst betiteltes Debütalbum, welches es nun live auf die Ohren gibt.

Das Event findet im komplett bestuhlten Außenbereich des ArTik Freiburg statt. Die Besucher-Obergrenze wurde ganz bewusst auf 99 Personen begrenzt, eine Vorab-Reservierung ist somit auf jedem Fall ratsam. Aktuell gibt es gerade noch 65 freie Plätze, Interessenten sollten sich sputen.

Hier könnt ihr reservieren: https://www.facebook.com/events/898363377352942/

ArTik Freiburg, Haslacher Str. 43, 79115 Freiburg im Beisgau

Doors Open: 18:00 Uhr

Eintritt: 10,- €