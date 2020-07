Byfist: unterschreiben weltweiten Plattenvertrag bei Pure Steel Records

Anfang bis Mitte der 1980er Jahre waren die Gitarristen Davey Lee und Nacho Vara mit ihren jeweiligen Bands Sabre Sabatazh (Davey) und Séance (Nacho) in der Metalszene von San Antonio, Texas, bekannt. Im Juni 1987 verließ Nacho Séance und ging zu Daveys Band Sabatazh. Kurz nachdem sie sich zusammengeschlossen hatten, änderten sie der Bandname in Byfist. Davey und Nacho waren die wichtigsten Songschreiber. Während dieser Zeit lieferten Byfist rohen und schnörkellosen Power Metal.

Byfist veröffentlichte zwei EPs You Should Have Known und Adrenaline. Letzteres wurde von David Wayne (Metal Church and Reverend) produziert und von Joe Floyd (Warrior) entwickelt. Während ihrer Karriere, insbesondere zwischen 2002 und 2005, waren sowohl Lee als auch Vara Mitglieder von Reverend, bis Wayne im Mai 2005 verstarb.

2008 veröffentlichte die Band Preserving The Past, ihr erstes full-length Album.

Gründungsmitglied Nacho Vara, leitet die Band und ehrt weiterhin seinen verstorbenen Partner Davey Lee, der im Oktober 2010 verstorben ist. Nach verschiedene Besetzungswechseln hat Nacho die aktuelle starke Besetzung gefunden.

Mehr News in Kürze.