Ruhrpott Metal Meeting 2020: Festival wird auf 2021 verlegt

Am 3. und 4. Dezember 2021 öffnet das Ruhrpott Metal Meeting in der Turbinenhalle zu Oberhausen bereits zum 5. Mal seine Pforten. Das jährliche Familientreffen im Herzen des Ruhrgebiets, dem sogenannten „Pott“, wird auch dieses Jahr wieder mit einer großen Auswahl erlesenster Vertreter des Metal in all seinen Spielarten aufwarten.

Hier die ersten bestätigten Bands

Saxon

Danko Jones

Vio-Lence

Voivod

Exciter

Artillery

Angel Dust

Darkness

Mehr Infos unter: https://ruhrpott-metal-meeting.de