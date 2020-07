Godsnake: enthüllen Albumdetails

Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Die Hamburger Metaller Godsnake haben bei Massacre Records unterschrieben und werden am 23.10.2020 ihr Debütalbum namens Poison Thorn veröffentlichen!

Nun hat das Quintett erste Details zum Album enthüllt:

Poison Thorn wurde von niemand geringerem als Lasse Lammert in den LSD-Studios gemischt und gemastert, während Björn Gooßes (Killustrations) für die Gestaltung des fantastischen Albumartworks verantwortlich ist!

Sowohl das Frontcover des Albums, als auch die Tracklist, sind weiter unten verfügbar!

Godsnakes Debütalbum wird auf CD sowie digital erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/poisonthorn

Wer eine Schwäche für direkten, harten und rifflastigen Metal hat, der auch in Sachen Eingängigkeit und Hooks nichts zu wünschen übrig lässt, ist bei Godsnake genau an der richtigen Adresse!

Die erste Single vom Album wird Mitte August erscheinen, zusammen mit dem dazugehörigen Lyric Video.

Godsnake – Poison Thorn

1. Urge To Kill

2. Poison Thorn

3. Sound Of The Broken

4. We Disagree

5. Stone The Crow

6. Darkness

7. You Gotta Pay

8. Blood Brotherhood

9. Hellbound Ride

10. This Is The End

Godsnake Line-Up:

Torger – Gesang

Stevo – Gitarre

Malt – Gitarre

Walt – Bass

Sidney – Drums

https://godsnake.de

https://www.facebook.com/godsnakeofficial

https://www.instagram.com/godsnakeofficial

https://www.youtube.com/channel/UC1qB31Qy3vzvfPhU2FYPdEw