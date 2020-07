Primal Fear: veröffentlichen neue Single und Video zu „Hear Me Calling“

Primal Fear veröffentlichen heute ihr 13. Studioalbum Metal Commando. Der Titel spricht Bände, denn Metal Commando ist 110% Primal Fear und strotz nur so vor Power und Energie. Zur Feier der Veröffentlichung enthüllt die Band auch ein neues Video zu ihrer neuen Single Hear Me Calling, das ihr euch hier ansehen könnt:



Mat Sinner dazu: „Das Besondere an Hear Me Calling ist, dass wir die Vibes der ersten Primal Fear Alben mit den neuen Primal Fear 2020 kombinieren. Das ist deswegen auch super, weil Tom Naumann hier in das Songwriting integriert ist und die Basis in meinem Studio entstanden ist. Ralf Scheepers hat den Text dazu geschrieben, den er emotional und grandios interpretiert. Gekrönt wird das Ganze mit einem ganz fetten Refrain. Weit weg von zu Hause in einem zweifelhaften Flieger zwischen Peru und Bolivien und an zu Hause denken ….. eine tolle Kombination aus kernigem Gitarrenriff, tollen Melodien, fettem Groove und einem grandiosen Hook!„