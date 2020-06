Attaxe: „20 Years The Hard Way“ wird am 31.07.2020 veröffentlicht

Am 31. Juli 2020 wird das Album der US-Metal Band Attaxe – 20 Years The Hard Way via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 17. Juli 2020.

Ein weiterer Schatz aus Cleveland, Ohio, USA, den es nach seiner Independent-Veröffentlichung im Jahre 2006 zu bergen gilt, um die Schätze von Attaxe der Metalgemeinde nicht länger vorzuenthalten: 20 Years The Hard Way.

Attaxe waren einer dieser unzähligen Newcomer der Achtzigerjahre, die ein Demo-Tape nach dem anderen veröffentlichten. Ihr Vermächtnis sollte diese Kompilation namens 20 Years The Hard Way sein, die aktuell von Pure Steel Records frisch aufgelegt wird.

Fünfzehn fantastische Lieder des US-Metal, die kein geringerer als Juan Ricardo (Ritual, Sunless Sky, Wretch, Dark Arena) am Mikrofon veredelt hat. An der Gitarre sind jeweils Scott Stage (ex-Lizzy Borden), Greg Perry (Purtagory) oder Steve McDonald (ex-Born Rude) zu hören, einmal sogar Paul Konjicija (Antithesis, Dark Arena). Denn natürlich speist sich die Kompilation aus den Kompositionen der einzelnen Demos, an denen unterschiedliche Musiker die Saiteninstrumente bedienten. Dies schadet der wertigen Zusammenstellung jedoch keinesfalls, auch der Unterschied zwischen den einzelnen Produktionen der einzelnen Demo-Aufnahmen hält sich sehr in Grenzen.

20 Years The Hard Way Tracklist:

1. Calling The Messiah

2. Metal Messiah

3. Unholy Realm

4. Blood On The Moon

5. Pedal To The Metal

6. Remember Me?

7. Suicide

8. Lovefire

9. Jealousy

10. Powermad

11. Out Of The Storm

12. Leave It All Behind

13. Capture The Universe

14. Are You Ready?

15. Playing With Fire

Line-Up:

Juan Ricardo – Vocals

Paul Konjicija (Song 2) – Guitars

Ray Hitchcock (Songs 5,7) – Bass

Scott Stage (Songs 4, 5, 7, 11, 12, 13) – Guitars

Steve McCabe (Songs 4, 11, 12, 13) – Bass

Steve McDonald (Songs 3, 15) – Guitars

Bill Zurlo (Song 3) – Bass

Michael Siefert (Song 2) – Bass

Greg Perry (Songs 8, 9, 10) – Guitars

Calvin Burgess (Songs 8, 9, 10) – Bass

Joey Coach Hanna (Song 2) – Drums

Steve Sinur (Songs 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15) – Drums

Kenny Easterly (Songs 8, 9, 10) – Drums

