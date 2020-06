Primal Fear: sprechen im ersten Albumtrailer über das Songwriting von „Metal Commando“

Primal Fear werden ihr 13. Studioalbum Metal Commando am 24. Juli veröffentlichen. Der Titel spricht Bände, denn Metal Commando ist 110 % Primal Fear und strotz nur so vor Power und Energie.

Heute enthüllt die Band in ihrem ersten Album mehr Deatils zum Songwriting-Prozess von Metal Commando. Seht euch den Clip hier an:

Letzten Monat hat die Band ein Video zur ersten Single Along Came The Devil von Metal Commando veröffentlicht und gleichzeitig den Vorverkauf aller physischen Produkte gestartet. Diese Woche Freitag, am 19. Juni wird bereits die zweite Single I Am Alive digital zusammen mit einem Videoclip erscheinen.

Seht euch hier einen kurzen Teaser zu I am Alive an:

Das Album wird als CD, 2LP und als exklusive Mailorder Box digital erhältlich sein. Bestellt euch das Album hier physisch vor: http://nblast.de/PF-MetalCommando

Die Trackliste liest sich wie folgt:

CD, 2-LP, Digital:

01. I Am Alive

02. Along Came The Devil

03. Halo

04. Hear Me Calling

05. The Lost & The Forgotten

06. My Name Is Fear

07. I Will Be Gone

08. Raise Your Fists

09. Howl Of The Banshee

10. Afterlife

11. Infinity

Bonus CD (Ltd. Edition 2-CD Digipak)

12. Rising Fear

13. Leave Me Alone

14. Second To None

15. Crucify Me

Digital könnt ihr euch den Track per Pre-Save sichern: http://nblast.de/PrimalFearMetalComPre

Seht euch das Video zu Along Came The Devil hier an: https://youtu.be/ReyDqJIxx5g

Holt euch die Single hier digital: http://nblast.de/PF-AlongCameTheDevil

Brandneu ist ebenfalls das Spotify Profil der Band: http://nblast.de/PrimalFSpotifyComplete

Produziert wurde Metal Commando von Mat Sinner, den Mix erledigt abermals Jacob Hansen – ein inzwischen eingespieltes Dreamteam.

„Ich bin mit Superlativen sehr vorsichtig, aber da jeder einzelne von uns über sich hinausgewachsen ist und wir sowohl mit dem Sound als auch mit dem Songmaterial hochzufrieden sind, kann und muss ich von einem Bombenalbum und möglicherweise unserem bis dato stärksten Material sprechen“, freut sich Bassist und Produzent Mat Sinner. „Es ist die perfekte Mischung aus unseren Wurzeln und unserer gegenwärtigen Ausrichtung, in perfektem Einklang und ebenso perfekt von allen umgesetzt. Für mich ist Metal Commando das richtige Album, zur richtigen Zeit!“.

Holt euch hier diverses Primal Fear-Vinyl!

Black Sun: https://www.nuclearblast.de/290894

Devil’s Ground: https://www.nuclearblast.de/290895

Seven Seals: https://www.nuclearblast.de/290896

Nuclear Fire: https://www.nuclearblast.de/279810

Crucify Me 7″: http://nblast.de/PrimalFearCrucifyMe

Mehr zu Primal Fear:

Crucify Me Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=LOJow7Gn3nI

Primal Fear sind:

Ralf Scheepers – Gesang

Mat Sinner – Bass, Gesang

Alex Beyrodt – Gitarre

Tom Naumann – Gitarre

Magnus Karlsson – Gitarre

Michael Ehré – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.primalfear.de

www.facebook.de/primalfearofficial

www.instagram.com/primalfearofficial

www.nuclearblast.de/primalfear